Haití y Costa Rica buscan sellar el boleto directo al Mundial 2026

Redacción Deportes – Las selecciones de Haití y Costa Rica disputarán el jueves un partido crucial en sus aspiraciones de seguir con vida por clasificarse de manera directa al Mundial de 2026 y en el que una derrota podría significar la despedida.

El partido se jugará el jueves a las 22:00 hora local (2:00 GMT del jueves) en el estadio Ergilio Sato, en Curazao, donde el conjunto haitiano ejerce de local debido a la imposibilidad de utilizar su campo a causa de la crisis social que atraviesa el país.

El partido es trascendental para ambos equipos ya que a falta de dos jornadas por jugar en el grupo C, Costa Rica suma 6 puntos y Haití 5, por detrás de Honduras (8 puntos) y por encima de Nicaragua (1 punto), que ya está eliminada.

Solo el primer lugar clasificará directo al Mundial, mientras que el segundo puesto podría aspirar a uno de los dos boletos que otorga la Concacaf para la repesca intercontinental.

Una victoria tica dejará a Haití fuera de cualquier posibilidad de clasificar de forma directa; un empate dejaría la mesa servida para que Honduras obtenga el boleto con una victoria en Nicaragua, mientras que un triunfo haitiano dejará a Costa Rica casi fuera de la Copa del Mundo.

Para este partido, el seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, convocó a varios jugadores con experiencia en mundiales para equilibrar al equipo que en las primeras jornadas de la eliminatoria estuvo formado por una gran mayoría de futbolistas jóvenes llamados a conducir el relevo generacional del plantel.

El portero Keylor Navas, el delantero Joel Campbell y el centrocampista Celso Borges son mundialistas de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, mientras que los zagueros Francisco Calvo y Kendall Waston jugaron en los torneos de 2018 y 2022.

A ellos se suma la juventud y el buen momento de jugadores como el goleador del New York City estadounidense, Alonso Martínez; el ariete del Spartak de Moscú, Manfred Ugalde, y el extremo del Westerloo belga, Josimar Alcócer, quienes han sido piezas clave durante la eliminatoria.

Por su parte, la selección haitiana, dirigida por el entrenador francés Sébastien Migné, intentará repetir lo hecho en su visita a Costa Rica cuando empató 3-3 con una gran noche del delantero del Esteghlal iraní Duckens Nazon, autor de las tres anotaciones del conjunto caribeño.

Nazon es el llamado a comandar el ataque de Haití junto al atacante del AEK Atenas griego, Frantzy Pierrot, y acompañados desde el medio campo por el jugador del Wolverhampton inglés Jean Ricner Bellegarde.

Alineaciones probables:

Haití: Josue Duverger; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Garven Metusala, Markhus Lacroix; Jeanricner Bellegarde, Carl Sainté, Danley Jean Jacques; Duckens Nazon, Ruben Providence y Frantzdy Pierrot. Entrenador: Sébastien Migné.

Costa Rica: Keylor Navas, Haxzel Quirós, Kendall Waston, Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo; Orlando Galo, Celso Borges, Josimar Alcocer; Manfred Ugalde y Alonso Martínez. Entrenador: Miguel Herrera. JS