Haití se declara en vilo por varias de sus estrellas ‘foráneas’

Redacción Deportes.– La reaparición de Haití en Mundiales tras una ausencia de 52 años podría verse empañada por las dudas que rondan al seleccionador Sébastien Migné sobre varios de sus jugadores insignia, uno de ellos huyendo de la guerra en Irán, a cien días de la cita mundialista norteamericana.

Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton inglés y nacido en Colombes (Francia), sufrió en febrero una lesión en los isquiotibiales y apenas ha vuelto a los entrenamientos con los Wolves en la Liga Premier inglesa.

No es un dato menor, pues se trata de uno de los pilares en la mitad de la cancha de Les Grenadiers, que durante las eliminatorias llegaron a la cima del grupo C de la ronda final por delante de Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

Frantzdy Pierrot, quien este año fue traspasado del AEK Atenas al Caykur Rizespor turco y es uno de los pocos jugadores nativos haitianos en la nómina habitual de Migné, viene recuperándose lentamente de una lesión de meniscos sufrida en noviembre.

Uno de los temores del entrenador francés es que Pierrot, de 30 años, tal vez no llegue en plenitud de condiciones al debut del 13 de junio contra Escocia en Foxborough.

El mismo miedo se da en el caso de Hannes Delcroix, zaguero del Lugano suizo, acosado por problemas en los aductores que lo han apartado de varios partidos de la Super Liga Suiza.

La esperanza goleadora huye de Irán

Desde el 28 de febrero, Duckens Nazon, uno de los máximos goleadores de las eliminatorias de la Concacaf con 6, juega sin parar contra su propio drama.

Nazon, quien milita en el Esteghlal iraní, ha relatado en sus redes sociales cómo ha sido su jornada para ponerse a salvo de los bombardeos de fuerzas estadounidenses e israelíes sobre Teherán y otras ciudades del país persa.

El delantero, de padres haitianos, partió en avión hacia París desde Bakú, capital de Azerbaiyán, luego de días de cruzar el norte de Irán en automóvil con la ayuda de la embajada gala en Teherán, según relató el diario Le Parisien.

«Estoy en un avión, voy a París», le aseguró Nazon a la cadena France 3 Normandie. En su perfil de Snapchat, Nazon, quien también jugó en clubes como el Lorient galo y el Coventry City inglés, ha puesto varias publicaciones, entre fotografías y videos, en las que relata sus peripecias para huir de la guerra.

En redes sociales se afirma que Nazon había llegado a la frontera azerí-iraní en un vehículo facilitado por el Esteghlal, misma circunstancia que la de sus compañeros, el hispano-marroquí Munir El Haddadi y el maliense Moussa Djenepo, quienes se dirigieron después a Turquía.

El mismo Munir, que luego viajó a España, relató el 28 de febrero su propia experiencia: “Ayer la intención era salir del país vía aérea, pero finalmente nos evacuaron del avión y no pudimos despegar. El club me proporcionó un coche para poder salir del país por carretera y, gracias a eso, pude cruzar la frontera sin problemas”, explicó Munir a través de sus redes sociales.

Aparte del partido contra Escocia del 13 de junio, los haitianos jugarán contra Brasil el 19 en Filadelfia y terminarán su participación en el grupo C del Mundial 2026 enfrentando a Marruecos en Atlanta. EFE