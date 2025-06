HAIM, Beach House y Wolf Alice: música tranquila para el viernes de Primavera Sound

Barcelona .- La jornada del viernes, presidida por la diva del pop Sabrina Carpenter, ha contado también con artistas como HAIM, Beach House, Wolf Alice o Stereolab, que han llevado la tranquilidad al Parc del Fòrum con un sólido despliegue de rock, pop e indie.

A media tarde, el rock expansivo de Wolf Alice ha llegado al Parc del Fòrum con la retahíla de ‘Formidable cool’, ‘Delicious things’ y ‘How can I make it OK’, para luego dejar paso a la novísima ‘The sofa’ y ‘Bros’, temas que bien podrían servir para cruzar el país por carretera en un descapotable, sintiendo la libertad del pelo al viento mientras suenan estas canciones en la radio.

Sin embargo, el hechizo del ‘roadtrip’ ha quedado hecho añicos con el espíritu metalero de ‘Yuk Foo’, marcada por los golpes secos de la batería, una guitarra tocada con furia y la voz dulce de Ellie Rowsell, que se ha transformado en chillidos de rabia.

La calma ha regresado poco a poco con ‘Silk’ y ‘Last man on earth’, una sensación que ha quedado brutalmente interrumpida por la caña de ‘Giant peach’, pero que ‘Don’t delete the kisses’ se ha encargado de recuperar para invocar una harmonía que ha envuelto a los presentes para cerrar el show en una burbuja que no ha terminado de estallar.

El rock ha seguido a pocos metros, pocos minutos más tarde, cuando ‘The wire’ ha estrenado la participación de las hermanas Haim en este Primavera Sound, que se han presentado armadas con guitarras y bajo, algo solo momentáneo porque las tres han rotado entre las cuerdas, la batería y el teclado.

La tranquilidad de ‘My song 5’ ha mutado poco a poco en la calma festiva de ‘Don’t wanna’, con su negación a la renuncia del amado, y finalmente a la rabia de ‘Relationships’, con abucheos del público a las relaciones de pareja.

HAIM han terminado de completar su despliegue rock con ‘Want you back’, ‘Summer girl’, ‘Down to be wrong’ o ‘Don’t save me’.

Otro de los grandes protagonistas de la velada ha sido el pop onírico de Beach House, que ha hecho doblete este viernes en el Fòrum después de actuar el miércoles en la sala Razzmatazz en el marco del Primavera a la Ciutat.

Las melodías serenas acompañadas del ritmo pautado de la batería de temas como ‘Once twice melody’, ‘Silver soul’ o ‘Beyond love’ han envuelto el Primavera Sound en una especie de sueño plácido, que solo Sabrina Carpenter ha podido interrumpir.

Antes de que llegara el turno de la diva pop, Beach House ha cerrado su aparición en Barcelona con ‘Drunk in LA’, ‘Myth’ y la celebradísima ‘Space song’.

En paralelo, la banda británica Stereolab ha presentado ante el público su nuevo álbum, ‘Instant holograms on metal films’, que vio la luz este mayo tras quince años sin publicar un nuevo trabajo, y han abierto el concierto con ‘Aerial troubles’, un tema hipnótico que explora nuevos sonidos para la agrupación y que ya adelantaron en abril.

La banda de rock liderada por Tim Gane y Laetitia Sadier ha regresado con 13 canciones nuevas para hacer vibrar a sus fans, y lo han hecho con temas como ‘Motoroller scalatron’, ‘Transmuted matter’ y ‘Peng! 33’, que hablan de las cuestiones ligeras y trascendentes que rodean al ser humano, para terminar con ‘Esemplastic creeping eruption’ y ‘Cybele’s reverie’.

Han regresado también en el Primavera Sound, después de mostrar poquísima actividad desde 2014, TV On The Radio, la banda indie formada por Tunde Adebimpte, Kyp Malone, Dave Sitek y Jaleel Bunton que, aprovechando el 20º aniversario de su disco debut, ‘Desperate youth, blood thirsty babes’, han vuelto a la carretera tan en forma como siempre con temas como ‘Young liars’, ‘Golden age’ y ‘Lazer ray’.

Después de diez años de su última publicación, ‘Seeds’, TV On The Radio han puesto al público a bailar con su arte rock de rítmica electrizante y acaparadora intensidad, repasando temas de toda su trayectoria, ‘Dreams’, ‘Wolf’, ‘Could you’ y ‘Staring’, cuyos géneros viajan desde el rock alternativo y electrónico hasta el free jazz y el soul.

Guillermo Cabellos y Sara Corsellas