Política

Hackean el celular del presidente del TJE

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) confirmó este miércoles que el teléfono celular de su presidente Mario Flores Urrutia fue hackeado.

A través de una nota de prensa, señaló que el teléfono celular del magistrado fue vulnerado por terceras personas y constituye un hackeo o acceso no autorizado.

Por lo tanto, advirtió que toda comunicación, mensaje o publicación emitida por el número telefónico de Flores Urrutia o medios asociados carece de validez oficial.

Asimismo, añadió que todos estos mensajes no representan la posición del presidente del TJE. AG

