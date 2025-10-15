Hackean el celular del presidente del TJE

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) confirmó este miércoles que el teléfono celular de su presidente Mario Flores Urrutia fue hackeado.
A través de una nota de prensa, señaló que el teléfono celular del magistrado fue vulnerado por terceras personas y constituye un hackeo o acceso no autorizado.
Por lo tanto, advirtió que toda comunicación, mensaje o publicación emitida por el número telefónico de Flores Urrutia o medios asociados carece de validez oficial.
Asimismo, añadió que todos estos mensajes no representan la posición del presidente del TJE. AG