“Hacemos leyes que muchos no cumplen”: Diputado Segura cuestiona al Congreso tras reformas contra la violencia doméstica

Tegucigalpa – El diputado liberal Mario Segura lanzó fuertes cuestionamientos contra sus compañeros del Congreso Nacional durante la discusión de las reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, al señalar que algunos legisladores no cumplen con las obligaciones familiares y personales que exigen a la ciudadanía.

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“Tenemos la manía en este Congreso de hacer leyes para los demás que no podemos cumplir nosotros. Yo conozco muchos compañeros de este Congreso que les van a embargar el sueldo porque no les quieren dar pisto a sus hijos, y eso da vergüenza, compañeros”, expresó.

El parlamentario incluso pidió a la Comisión de Ética y a la Comisión de Género investigar posibles casos de incumplimiento de responsabilidades familiares y presuntos actos de violencia contra las mujeres por parte de funcionarios públicos.

“Llegan de este Congreso, compañeros, tras maltratar a sus esposas, investíguenlo. Porque uno tiene que dar el ejemplo, padres de la patria con un montón de hijos regados que no les ayudan”, manifestó.

Pese a sus críticas, Segura expresó su respaldo a las reformas aprobadas por el Legislativo y mostró solidaridad con las mujeres víctimas de violencia.

Por este motivo, pidió que la normativa sea sancionada lo antes posible para que entre en vigencia y contribuya a combatir la violencia de género en el país.

“Pedirle al presidente que esta ley sea sancionada de inmediato, porque cada momento, cada segundo, cada hora, una mujer muere en las calles y en nuestros pueblos”, señaló.

Las declaraciones de Segura se producen luego de que el Congreso Nacional aprobara que los agresores contra mujeres no puedan obtener licencia de conducir, adquirir o portar armas de fuego y optar a cargos públicos. AD