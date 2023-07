Hace tres meses se rumora que no habrá elección del Fiscal General, dice diputado Barahona

Tegucigalpa – El diputado independiente, Rolando Barahona dijo que el rumor que circula en los pasillos del Congreso Nacional desde hace unos tres meses es que no habrá elección de Fiscal General y Adjunto, una versión que toma fuerza con la salida del proceso del fiscal de UFERCO, Luis Javier Santos.

Para el parlamentario la Junta Proponente había hecho un excelente trabajo, pero cuando dejaron fuera al mejor cirujano que tenemos para extirpar ese cáncer, “empecé a tener dudas sobre el proceso”, manifestó.

Según lo expresado por el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), acudirá a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer una acción de amparo, el que advirtió podría retrasar la elección del Fiscal General y Adjunto y aplazarla hasta el próximo año.

“Distintos compañeros de la bancada del Partido Nacional, que están de mi lado y que no han salido a decir las cosas por temor, me comentaron hace tres meses que no iba haber elección de Fiscal General y que ellos estaban preocupados porque eso ya era una negociación de parte del Partido Nacional, con el Partido Libertad y Refundación (Libre) y con el Partido Liberal”, indicó.

Según Barahona, en la bancada de Libre también tomó fuerza el rumor de que las actuales autoridades continuarán al frente del Ministerio Público, para dar tiempo a las reformas que permitan repartirse los cargos de esta institución, donde su expartido se quedará con el director de fiscales. VC