Hace 15 días ingresó la bebida alcohólica que provocó la muerte de varias personas por intoxicación en Atlántida, según Policía

Tegucigalpa – El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, manifestó este viernes que hace 15 días se inició la distribución de bebida alcohólica que causó la muerte de varias personas por supuesta intoxicación en la aldea Toloa Adentro en el sector de Mezapa, departamento de Atlántida.

“Hace 15 días, según la información proporcionada, han introducido en ese sector una bebida alcohólica de nombre “Caballito””, dijo al noticiero Hoy Mismo.

Señaló que esta bebida alcohólica empezó a distribuirse en distintas cantinas de la zona, y que era consumida por trabajadores en horas de la tarde cuando salían de sus jornadas laborales.

El comisionado indicó que las personas que empezaron a enfermarse este miércoles y a perecer el día posterior (jueves).

Aguilar desglosó que hasta el momento solo contabiliza la muerte de seis personas: dos que fueron enterrados, tres que están siendo velados y uno que permanece en el Hospital Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Anunció que dos patrullas de la Policía Nacional se desplazan, uno que ya está en la zona y otro que está con un fiscal del Ministerio Público para hacer las investigaciones.

El director de la Policía Nacional indicó que los cuerpos serán autopsiados para determinar la causa de muerte.

Adelantó que van a pedir que se prohíba la distribución y venta de esta bebida alcohólica en las cantinas. AG