“Habrá una muy baja representatividad del voto en EEUU y el costo por unidad será altísimo”: Tony García

Tegucigalpa – El exvicecanciller de Honduras, Antonio García, vaticinó este lunes existirá “una muy baja representatividad del voto en Estados Unidos y el costo por voto será altísimo”.

Reflexionó que los viáticos de funcionarios, boletos, envío de las maletas electorales y alquileres de locales será un voto oneroso per cápita.

Consideró que existe una deuda pendiente con la comunidad migrante ya que solo enviarán 18 mil papeletas electorales distribuidas en 12 centros de votación.

https://twitter.com/tonygarciac/status/1993125423761223966

Cada Junta Receptora de Votos (JRV) sólo tendrá 1,200 papeletas presidenciales cada una, o sea, 18,000 papeletas en total (1200 x 15 = 18,000), razonó el exfuncionario hondureño.

En ese contexto, expuso varios escenarios:

Mucha gente ya no irá (y después aquí dirán que no había interés).

2. Muchos tendrán que madrugar

3. Algunos no dormirán

4. Ante la escasez de papeletas, tal vez a algunos se les facilite o se les complique.

5. Habrá mucha gente enojada entre los que vayan y les digan ya no se puede. PD