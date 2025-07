“Habrá que echar un culpable, pero ese culpable no soy yo”, reflexiona Elvia Argentina Valle sobre “cheque video”

Tegucigalpa – La gobernadora de Copán, Elvia Argentina Valle reiteró este martes que no fue ella la que sacó a luz el “cheque video” que involucra al extitular de Sedesol, José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar. “Habrá que echar un culpable, pero ese culpable no soy yo”, reflexionó.

El video donde se conoce sobre el presunto acto de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social, escándalo que provocó la destitución de su titular, José Carlos Cardona y que ha tenido en el «ojo del huracán» a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuellar.

“Yo no tenía por qué filtrar ningún video, yo no le voy hacer nunca un daño a mi partido, ni a la misma diputada, no hay ninguna justificación, habrá que echar un culpable, pero ese culpable no soy yo”, sostuvo.

Afirmó que como gobernadora representa a la presidenta y el accionar de los diputados es diferente, no conocía nada de lo que se menciona en el video.

El actuar de la presidenta Xiomara Castro pidiendo toda la investigación a los diferentes entes demostrará la verdad de toda la situación, concitó.

Agregó que el actuar de dos o tres personas no tiene por qué golpear al Partido Libertad y Refundación.

“Creemos que la gente entiende lo que está pasando y que el accionar de una, dos o tres personas no es el accionar de toda la institución.”, apuntó. IR