Habrá más incrementos al precio de los combustibles en próximas semanas, advierte el experto Samuel Rodríguez

Tegucigalpa – El generador de energía renovable, Samuel Rodríguez, dijo hoy a Proceso Digital que en las próximas semanas se registrarán aumentos a los precios de los combustibles en Honduras.

– El gobierno hondureño anunció que absorberá el 50 % del nuevo incremento del Diesel y de la gasolina regular.

Lo anterior como parte del impacto del conflicto bélico en Oriente Medio, explicó el experto.

No obstante, dijo que no se debe caer en alarmismo ya que Honduras no está cerca de registrar niveles de impacto como el sufrido tras estallar la guerra entre Rusia y Ucrania.

En aquel entonces Honduras registró precios por galón de 147 lempiras y ahora no estamos cerca de ese valor, dijo.

No obstante, consideró indiscutible que en las próximas semanas se registrarán aumentos a los precios de los carburantes.

Desglosó que básicamente en Honduras los precios muestran variaciones con 22 días de retraso respecto a cualquier evento internacional, eso obedece a varias políticas, a los niveles de reserva y a que no somos un país productor de petróleo, caviló.

Honduras sumó este lunes nueve semanas consecutivas de aumento a los precios de los combustibles.

Esta misma tendencia se mantendrá por las siguientes semanas, alertó el experto.

La gasolina súper registró hoy una alza de 4.22 lempiras, su nuevo valor es de 113.54 lempiras.

Mientras que la gasolina regular incrementó 3.12 lempiras por lo que su nuevo valor es de 101.37 lempiras por galón.

En el caso del queroseno, su nuevo valor es de 99.08 lempiras tras reportar una alza de 10.16 lempiras.

Entre tanto, el diésel incrementó 5.80 lempiras y su nuevo precio es de 99.70 lempiras el galón. (RO)