“Hablemos de todos”, la respuesta del fiscal Zelaya cuando le consultan por narcovideo de Carlos Zelaya

Tegucigalpa – En tono molesto y culpando a la prensa de encubrir casos de corrupción de los últimos años, el Fiscal General, Johel Zelaya respondió: “Hablemos de todos…”, especialmente cuando se le pregunto sobre las investigaciones del narcovideo que involucra a Carlos Zelaya en una reunión con capos de la droga para acordar la entrega de fondos a la primera campaña electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre) en noviembre de 2013.

– Pueden hacer cadenas, foros, pero al Ministerio Público no le van a decir qué hacer, sentenció el titular de la Fiscalía.

– “El Ministerio Público no se va a tardar lo que se ha tardado en muchos casos, de los que muchos de ustedes, no ustedes, han seguido una línea para taparlos y esa es una realidad”, disparó.

Se molestó cuando se le consultó por el narcovideo que implica a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, y refirió que “son tres narcovideos, pregúntenme por todos esos”, dijo.

“Aquí hay un fiscal que representa al pueblo hondureño, aquí hay un fiscal que representa a los tawuakas, a los lencas, a los pech, a los misquitos, chorotegas, garífunas, a todos ustedes… por lo tanto hemos venido a ver casos como el expediente Red de Diputados, tiene siete años, cómo es posible que la Corte no se manifieste sobre esto; Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora principal, Caja Chica del Hermano, Dimesa, Planeta Verde, Gualcarque, corrupción sobre Ruedas, Hermes, Jannette Kawas, Narcopolítica II, Ajopadi, Helios, sobrevaloración, Congreso Nacional…”, describió Zelaya.

Cuestionó al Poder Judicial porque no se le ha dado respuesta a la población en estos escandalosos casos de corrupción.

El fiscal Zelaya prometió que harán un informe oficial para explicar en qué etapa están cada uno de estos casos de corrupción.

En torno a casos que involucran a personajes políticos en cortes de New York, EEUU, respondió que “el Ministerio Público no se va a tardar lo que se ha tardado en muchos casos, de los que muchos de ustedes, no ustedes, han seguido una línea para taparlos y esa es una realidad”.

Aseguró que el caso que involucra a la diputada Isis Cuéllar en el manejo de fondos públicos para simpatizantes del Partido Libre, refirió que no tardará lo que se han demorado otros expedientes de corrupción.

Zelaya señaló a la prensa de tapar casos de corrupción en el pasado.

“Hablemos de todos, inclusive de ese acto aberrante, hablemos de todo. Podemos hablar de los narcovideos todos los días, hay tres narcovideos, son tres, pregúntenme también por todos”, insistió.

[LEER] Narcovideo: “La mitad es para el comandante…”

Evitó referirse al caso de los audios en los que participan presuntamente la consejera del CNE, Cossette López y el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. “El Fiscal General tiene una responsabilidad, que haya salido a informarle al pueblo hondureño de una noticia ‘criminis’ es una gran responsabilidad que no se va a someter al escrutinio público si no tuviera la certeza. Ese caso está donde está y no me voy a pronunciar al respecto”, asistió.

[LEER] Fiscal anuncia investigación por audios que le llevó Marlon Ochoa y los presenta en público

Defendió que “al Ministerio Público nadie absolutamente nadie le va a decir a quien acusar y a quien no acusar, pueden hacer cadenas, foros, el Fiscal General es valiente y no se dejará llevar por eso”.

Concluyó afirmando que el MP observa las elecciones muy de cerca, “aquí nadie nos va a venir a dar clases de cómo actuar y cómo no actuar”. JS