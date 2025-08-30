Hablar de refundar la Constitución es querer imponer una Constituyente: Oliver Erazo

Tegucigalpa- El abogado constitucionalista Oliver Erazo cuestionó las declaraciones recientes del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien durante un discurso manifestó que “hay que refundar la Constitución y constitucionalizar la esperanza”, afirmando que este paso permitiría garantizar justicia, soberanía y dignidad al pueblo hondureño.

Erazo interpretó estas palabras como la confirmación de un viejo anhelo del Partido Libertad y Refundación (Libre): instalar una Asamblea Nacional Constituyente.

“Simple y sencillamente, hablar de refundar la Constitución es tratar de engañar y verle la cara de bobo al pueblo hondureño. Mejor díganle de frente lo que quieren hacer: una Constituyente. Para Libre, refundar significa un proceso constituyente, y es lo que han anhelado desde su origen”, declaró el jurista.

El mensaje de Redondo fue respaldado por el diputado oficialista Eliud Girón, quien recordó que incluso el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, calificó hace años a la Constitución de Honduras como un “adefesio jurídico”. Según Girón, esta coincidencia refuerza la necesidad de impulsar reformas profundas a través de una Constituyente.

El presidente del Congreso está de acuerdo en que la actual Constitución ya no responde a la realidad nacional, y creemos que es necesario instalar una Asamblea Nacional Constituyente, subrayó el legislador.

Las declaraciones tanto de Redondo como de Girón reactivan el debate sobre el futuro de la Carta Magna hondureña, abriendo tensiones políticas entre quienes defienden la necesidad de modernizar el texto constitucional y quienes advierten que detrás del discurso de “refundación” se esconde la intención de rediseñar las reglas de juego político en beneficio del partido de gobierno.LB