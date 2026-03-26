Hablar de “golpe” ya es disco rayado, dice designada Mejía a Rixi Moncada

Tegucigalpa– La designada presidencial María Antonieta Mejía a través de sus redes sociales envió un mensaje a la excandidata presidencial por Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada y señaló que hablar de “golpe” ya es un disco rayado.

“Doña Rixi Moncada: Cuando faltan argumentos, sobra el dramatismo. Hablar de “golpe” ya es disco rayado, no se ha destruido la República; se están aplicando los mecanismos que la ley establece”, posteó la designada a un X escrito por Moncada.

Recordó que el Congreso no asalta el poder, lo ejerce, y la justicia no se reparte: se construye con procesos, no con consignas. Pero eso parece ignorarlo… teniendo la oportunidad, no se hizo lo correcto.

“Mezclar la fe con la confrontación política no eleva el debate; lo degrada. Más seriedad”, apuntó. IR