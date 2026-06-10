Habitantes de El Progreso alertan por falta de protección en bordos del río Ulúa

Tegucigalpa- Los habitantes del sector norte de El Progreso, departamento de Yoro, manifestaron su preocupación por las condiciones actuales de los bordos construidos a lo largo del río Ulúa, los cuales, según denuncian, únicamente han sido elevados en altura, pero carecen de la protección estructural necesaria para garantizar su efectividad.

Los pobladores señalaron que, a pesar de los trabajos realizados en la zona, no se han ejecutado obras complementarias que fortalezcan los bordos y reduzcan el impacto de las corrientes durante la temporada de lluvias. Aseguran que esta situación mantiene en incertidumbre a cientos de familias que viven en comunidades vulnerables.

De acuerdo con los denunciantes, la falta de revestimiento y otras medidas de protección podría provocar erosión en las estructuras, aumentando el riesgo de fallas ante el incremento del caudal del río Ulúa durante los próximos meses.

Los residentes recordaron que históricamente el sector norte de El Progreso ha sido una de las zonas más afectadas por inundaciones, especialmente durante fenómenos climáticos extremos, por lo que consideran urgente la intervención de las autoridades competentes.

Ante la llegada de las lluvias, los pobladores temen que un eventual desbordamiento del río genere pérdidas materiales, daños a viviendas y afectaciones a la actividad productiva de la región, como ha ocurrido en años anteriores. IR