Habilitan carretera a Olancho tras ser tomada por seguidores de Roosevelt  

Tegucigalpa– Agentes policiales desalojaron a un grupo de pobladores del municipio de Talanga que protagonizó este lunes una protesta en la carretera que conduce a Olancho, generando fuerte congestionamiento vehicular, tras exigir que la alcaldía sea entregada a Roosevelt Aviléz.

La manifestación se produce luego de la juramentación de Rudy Banegas, alcalde por el Partido Liberal, hecho que los protestantes rechazan al considerar que los resultados electorales deben ser revisados y que el triunfo corresponde a Aviléz.

El bloqueo mantiene paralizado, afectando a conductores y transporte pesado, mientras los manifestantes advirtieron que continuarán con las acciones hasta obtener una respuesta de las autoridades electorales competentes.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para habilitar el paso vehicular.

Apagaron las llantas que mantenían encendidas y habilitaron la circulación, IR