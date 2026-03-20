Había funcionarios y familias afines hasta con tres carros blindados bajo mecanismo de protección, revela ministra García

Tegucigalpa – La ministra de Derechos Humanos (Sedh), Leda García Pagán volvió a denunciar un rosario de excesos que se cometieron en la gestión que la antecedió. Desde recursos excesivos para funcionarios y familias afines al gobierno de turno, hasta la negación de protección a periodistas críticos.

Reveló que altos exfuncionarios del Estado recibían medidas de protección, con vehículos blindados, con seguidores, lo que representó un exceso en la gestión público.

“Es muy cierto, funcionarios de Estado, pasaron de tener uno a tres carros blindados. Personas o familias afines a las personas de gobierno con medidas cautelares extraordinarias”, señaló en entrevista con Radio Cadena Voces (RCV).

[LEER] Ministra de SEDH denuncia que una familia recibía apoyo de L.300 mil mensuales

La ministra García Pagán reflexionó que “hay temas que se salieron tanto de lo correcto, de lo legal y de lo necesario, y abusos de este tipo por montones”.

Tildó como descrito como “abusos al erario público, del poder que en ese momento tenían como funcionarios”.

Puntualizó que, incluso, había criterios que afirmaban que si determinado periodista hablaba mal del gobierno, en el caso de ocupar protección del mecanismo no se le otorgaría, en contraste con los que hablaban bien se les otorgaba tres veces más.

Ministra revela excesos: funcionarios llegaron a tener hasta tres carros blindados con el mecanismo de protección🚨



La ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, reveló que en administraciones anteriores bajo los beneficios del mecanismo de protección hubo funcionarios… pic.twitter.com/8LzspFpm5f — Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) March 19, 2026

Hace unos días, la ministra de García denunció que una sola familia recibía apoyo económico hasta por 300 mil lempiras por parte de esa secretaría en el gobierno de Xiomara Castro.

“Yo no puedo dar muchos detalles en público porque uno de los protocolos que tiene el sistema de protección es la secretividad. En los últimos 4 años una sola familia recibía un apoyo por parte del sistema de protección de más de 300 mil lempiras mensuales y creo que con eso podríamos proteger a muchas familias que quizás no gozan de una afinidad política y que tienen el derecho de ser garantizada su protección y su seguridad”, confesó en esa oportunidad.

Puntualizó que “eso sucedió nada más en los últimos 4 años. La verdad que estamos hablando de un monto aproximado de 18 millones de lempiras al mes; a algunos se les daba 300, a otros 350 mil y a otros 360 mil lempiras. Tenemos que verificar que estos recursos hayan sido utilizados de la mejor forma”. JS