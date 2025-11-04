Haaland vuelve a medirse al Dortmund en su momento más letal

Londres.– Erling Haaland, del Manchester City, llega lanzado al duelo de este miércoles de Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund, club en el que el delantero noruego se dio a conocer al mundo, tras un sublime inicio de temporada en el que suma 26 goles entre club y selección.

Con su reciente doblete ante el Bournemouth, uno de ellos celebrado como si fuera un robot y que confirma su momento imparable y que su instinto sigue siendo demoledor, el noruego se ha consolidado como máximo goleador destacado de la Premier League, con 13 tantos en 10 jornadas, superando en seis a Antoine Semenyo, precisamente del Bournemouth de Andoni Iraola.

Desde su llegada a Inglaterra, en julio de 2022, tras brillar en el Dortmund, Haaland no ha dejado de romper registros, y en apenas 107 partidos en la Premier, ya suma 98 goles y está a solo dos de alcanzar el club de los 100 tantos, con la posibilidad de batir el récord de Alan Shearer como el jugador más rápido en lograrlo. Además, los 260 goles del inglés como máximo artillero de la competición inglesa ya no quedan tan lejos.

Esta temporada, el noruego ha marcado 13 de los 20 goles del City en la Premier y 4 de los 6 en la Liga de Campeones, lo que ha reabierto el debate sobre la «Haaland-dependencia» del equipo, ya que ha firmado 8 de los últimos 12 tantos entre ambas competiciones, y en la liga inglesa, ningún otro compañero ha anotado más de un gol.

Su técnico, Pep Guardiola, no dudó en situarle al nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tras el último encuentro: «Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme. Por supuesto que está a su nivel, solo tienes que ver los números».

«Tiene ese hambre que le hace ‘top’. Lo he dicho muchas veces: es increíble entrenarle. A veces soy duro con él, pero tiene una mente abierta. Sin él sería duro, si soy sincero. La diferencia es que Messi y Ronaldo lo han hecho durante quince años, pero este es ese nivel. Cuando le pega a la pelota, como en el primer gol, parece decir «voy a marcar», añadió el técnico español.

El reencuentro con el Borussia Dortmund tendrá un componente emocional especial, ya que fue en el conjunto alemán donde Haaland explotó como una de las grandes promesas del fútbol europeo, con 86 goles en 89 partidos entre 2020 y 2022, antes de dar el salto al fútbol inglés.

No será, sin embargo, la primera vez que el noruego se mida a su antiguo equipo tras verse las caras en la fase de grupos de la Champions 2022 donde el los de Guardiola vencieron 2-1 en el Etihad, con un tanto decisivo del noruego en el minuto 84, y empataron sin goles en el Signal Iduna Park.

Ahora, tres años después de su salida, Haaland volverá a reencontrarse con el club que lo catapultó, pero con el aval de ser, probablemente, el delantero más temido del planeta.

Con su potencia, velocidad y eficacia letal, el noruego buscará ampliar su cuenta goleadora y acercar al Manchester City a los puestos de arriba de la Liga de Campeones para seguir optando a levantar de nuevo el título como ya hiciera en 2023 en Estambul.

El reencuentro de Felix Nmecha con su pasado ‘citizen’

El partido también supondrá un regreso especial para el alemán Félix Nmecha, centrocampista del Borussia Dortmund, que se formó desde los nueve años en las categorías inferiores del Manchester City hasta el 2021.

Durante ese tiempo, se consolidó como una de las mayores promesas de la cantera y formó parte del Elite Development Squad, con el que conquistó la Premier League 2 antes de dejar el club.

Nacido en Hamburgo, Nmecha debutó con el primer equipo en enero de 2019, en la vuelta de semifinales de la Carabao Cup ante el Burton Albion y en total, disputó tres encuentros oficiales con el conjunto inglés.

En un torneo de pretemporada de 2018, el internacional con Alemania desde la sub-16 hasta la absoluta, ya se midió al Borussia Dortmund, su actual club, jugando 73 minutos en la derrota del Manchester City por 0-1.

El centrocampista fichó por el club alemán en julio de 2023, donde poco a poco se ha asentado en el esquema del equipo de Niko Kovac.

Aunque no destaca por su capacidad goleadora —lleva un gol en nueve partidos de Bundesliga—, en la Liga de Campeones ha mostrado una versión mucho más efectiva, con tres tantos en tres jornadas.

El encuentro frente al Manchester City será, por tanto, un nuevo capítulo especial en su carrera, un reencuentro con el club donde se formó y al que intentará castigar ahora vistiendo la camiseta del Borussia Dortmund. EFE/ir