Haaland, mejor jugador de septiembre de la Premier y Zubimendi consigue el mejor gol

Londres.- El noruego Erling Haaland ha sido nombrado este viernes como mejor jugador de septiembre de la Premier League tras anotar cinco goles y dar una asistencia, mientras que el español Martin Zubimendi, del Arsenal, ha sido galardonado con el mejor gol por su volea contra el Nottingham Forest.

El delantero noruego comenzó el mes con un doblete en la victoria 3-0 sobre el Manchester United, marcó un tanto decisivo en el empate 1-1 contra el Arsenal y cerró septiembre con un doblete en el 5-1 frente al Burnley, y con estos goles, alcanzó los 133 tantos con el City y 93 en la Premier League.

«Estoy muy feliz de recibir este premio por cuarta vez. Significa mucho, así que gracias a todos los que votaron y, sobre todo, a mis compañeros, entrenadores y al ‘staff’ porque lo logramos juntos», declaró el delantero del Manchester City tras recibir el premio en el que se impuso entre otros a Martin Zubimendi.

Precisamente, el mejor gol del mes fue para el español por su espectacular volea contra el Nottingham Forest en el Emirates Stadium en la victoria de su equipo por 3-0.

En cuanto al mejor entrenador, Oliver Glasner, del Crystal Palace, fue el elegido tras un mes sobresaliente, sumando dos victorias y un empate en la liga, incluida una victoria frente al Liverpool con un gol de Eddie Nketiah en el minuto 97.

Esta es la primera vez que Glasner recibe este galardón en la Premier League y la segunda distinción de la semana tras su premio en los NIKI Awards en Austria. EFE/ir