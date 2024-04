Gvardiol, nueva preocupación de Guardiola

Redacción deportes – El defensa croata Josko Gvardiol fue sustituido al descanso en el encuentro del Manchester City ante el Crystal Palace, a tres días de enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones, con un «ligero problema físico» que aumenta las dudas de Pep Guardiola en una defensa en la que sigue sin poder contar con Kyle Walker y Nathan Aké.

«Josko tiene un ligero problema físico. Veremos quien está disponible el martes contra el Real Madrid», reconoció Guardiola en TNT Sports después de haber sustituido a su jugador en el descanso.

Lo hizo con una tarjeta amarilla que invitaba a pensar que era por precaución, en un partido que se marchó empatado a un tanto al descanso antes de la goleada del Manchester City.

Guardiola recuperó tras lesión al inglés John Stones, que integró la línea defensiva de tres jugadores y falló en el gol que obligó a remontar al Manchester City, acusando además falta de ritmo en varias acciones del partido; y dejó en el banquillo ya recuperado al que era su portero titular, el brasileño Ederson Moraes. El técnico mantuvo la confianza en el alemán de origen español Stefan Ortega Moreno.

«La diferencia se debe a que tenemos más jugadores lesionados que la temporada pasada», dijo en rueda de prensa Guardiola cuando fue preguntado por el reencuentro europeo con el Real Madrid. «No tenemos a Kyle (Walker) ni Nathan (Aké) y eso significa que los jugadores no tienen tiempo para recuperarse».

«Vamos a intentarlo, pero es difícil en las tres competiciones, según mi experiencia. Para llegar a las fases finales necesitas a toda la plantilla. Casi no hay posibilidades si no tienes a todos frescos. Puedes lograrlo con un poco de tiempo pero no jugando un partido cada tres días. Un ser humano no puede aguantar eso mucho tiempo», lamentó.

Después de haber dejado en el banquillo a Kevin De Bruyne y Erling Haaland ante el Aston Villa, el pasado miércoles, ambos jugadores marcaron en el triunfo frente al Crystal Palace, encuentro en el que reservó a Bernardo Silva, Phil Foden y Doku. JS