Guyana y Trinidad, vecinos de Venezuela, reportan normalidad en su espacio aéreo

San Juan.– Las autoridades de Guyana y Trinidad y Tobago, países vecinos a Venezuela, han confirmado que las aerolíneas continúan operando en su espacio aéreo con normalidad, pese a las medidas de Estados Unidos contra Caracas.

El director general de la Autoridad de Aviación Civil de Guyana (GCAA, en inglés), Egbert Field, informó este domingo en un comunicado que «el espacio aéreo de Guyana está abierto» y que ni los vuelos nacionales ni internacionales con origen o destino en el país se verán afectados.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió ayer en un mensaje que «el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad», lo que desató cierta incertidumbre en los países vecinos.

En cuanto a los vuelos internacionales a Trinidad y Colombia, Field indicó que ahora utilizan una ruta de vuelo diferente, que «el tráfico se ha desviado durante los últimos días».

En cuanto a los vuelos nacionales hacia y desde destinos del interior cercanos a la frontera entre Guyana y Venezuela, señaló que tampoco hubo interrupciones, «ni siquiera cerca de la frontera».

«Todas nuestras pistas de aterrizaje se encuentran dentro de nuestro espacio aéreo y no están tan cerca, por lo que no hay interrupciones», agregó el director general de la GCAA.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Trinidad y Tobago declaró el sábado que las aerolíneas locales, regionales e internacionales continúan operando vuelos hacia y desde el país sin interrupción.

Las aerolíneas comerciales que operan en Trinidad y Tobago no han reportado interrupciones, según el ministro de Defensa, Wayne Sturge, quien enfatizó que los viajeros pueden continuar planeando sus vuelos con normalidad.

Tanto Guyana como Trinidad y Tobago han respaldado el despliegue militar estadounidense en el Caribe, siendo el segundo escenario reciente de maniobras militares de la Marina de EE.UU..

Ayer, Venezuela repudió «con absoluta contundencia» el mensaje de Trump sobre el cierre de su espacio aéreo y criticó que «insólitamente» intente «dar órdenes y amenazar la soberanía» de esta nación.

«Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país», reza un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

Esto desató una seguidilla de cancelaciones de vuelos desde y hacia Venezuela de aerolíneas internacionales como Iberia, Avianca, TAP y Turkish Airlines, entre otras. EFE/ir