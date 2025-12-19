Gustavo Solórzano llama a diputados a dejar divisiones y respetar la institucionalidad del CNE

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, hizo este viernes un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que aprovechen la convocatoria programada para hoy y dejen de lado las críticas, los reclamos y las divisiones políticas, con el fin de resolver las diferencias internas y atender de manera responsable el tema electoral.

“Ya no es tiempo de críticas ni de reclamos. Hoy más bien hago un llamado a todos los diputados para que aprovechen este día en el que están convocados y puedan resolver sus diferencias. Dejen de estar dividiendo; ya vimos lo que ocurre cuando hay división, no tenemos buenos resultados”, expresó Solórzano.

El titular del CAH señaló que este es un momento clave, ya que la mayoría de los diputados han sido convocados, por lo que instó a que asistan los congresistas con el único propósito de fortalecer la institucionalidad democrática del país.

“Ojalá pudieran llegar absolutamente todos con el único propósito de atender efectivamente el tema electoral, respetando y fortaleciendo la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral”, manifestó.

Solórzano recordó que tanto el Congreso Nacional como el CNE son órganos de naturaleza política, pero cada uno cuenta con atribuciones claramente establecidas en la Constitución de la República. En ese sentido, advirtió que no se debe interpretar de forma conveniente el artículo 205 constitucional, que faculta al Congreso a realizar escrutinio y declaratoria en circunstancias extremas.

“Eso es para situaciones excepcionales, que no es lo que acontece actualmente. No queramos aprovecharnos de los mandatos constitucionales para darle un sentido interpretativo a favor propio o de quien le convenga”, enfatizó.

Asimismo, el presidente del CAH reiteró su postura sobre la Comisión Permanente, asegurando que esta no clausuró sesiones, sino que únicamente dejó de sesionar, por lo que no se configura legalmente su activación.

“Al no haberse clausurado las sesiones, no puede dar lugar a la Comisión Permanente. Son aspectos que deben meditarse con seriedad”, apuntó.

Solórzano también recordó que acciones contrarias a la Constitución tienen consecuencias políticas, incluso en las urnas, por lo que llamó a la reflexión a los diputados y a la reintegración del pleno legislativo.

En alusión directa al titular del Legislativo dijo “reconocer errores no hace perder a nadie. Al contrario, demuestra sabiduría y humildad. Presidente Luis Redondo, admitir cuando las cosas no se hacen bien lo engrandece”, sostuvo.

Finalmente, reiteró su llamado a que los 128 diputados se unan nuevamente, respalden al CNE y permitan que este realice la declaratoria electoral conforme a la ley, con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas. LB