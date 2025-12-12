Gustavo Solórzano cuestiona actuación del MP y advierte contaminación de pruebas en caso de audios

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, cuestionó este jueves la forma en que el Ministerio Público (MP) ha manejado la divulgación de recientes audios ligados a investigaciones en curso, advirtiendo que la institución está “contaminando la prueba” y actuando fuera de los estándares técnicos y éticos que deben regir al ente acusador del Estado.

Solórzano señaló que el MP “se debe a la sociedad hondureña” y que, ante la polémica por la legitimidad del material divulgado, es indispensable que cualquier audio utilizado en una investigación sea acompañado por los procesos de certificación correspondientes que permitan verificar su autenticidad.

“Es importante que estos audios puedan ser acompañados dentro de los procesos que corresponden, con la certificación que verifique la autenticicidad de los mismos. Que no vayan a hacer lo mismo que hicieron hace un par de semanas, cuando trajeron una empresa contratada por un partido político para decir que los audios eran legítimos”, expresó.

Según el titular del CAH, ese tipo de actuaciones ha generado “incertidumbre y dudas” en la ciudadanía, al punto de deteriorar aún más la confianza en la institucionalidad del país, incluido el propio Ministerio Público.

Cuestionamientos al fiscal Joel Zelaya

El abogado también se refirió al fiscal general, Johel Zelaya, asegurando que espera que esté realizando su labor conforme a la ley, pero consideró incorrecta la forma en que se están exhibiendo los audios al público.

“Lo que están haciendo, exhibiendo estos audios, no es la forma en que actúa un Ministerio Público. Están contaminando la prueba que dicen tener y cualquier juez podría declararla inadmisible. Además, están violentando normas éticas de la carrera fiscal dentro del MP”, advirtió.

Solórzano insistió en que las actuaciones deben realizarse de forma técnica, objetiva y sin ceder ante presiones políticas: “Que no se rinda ni se rodee ante ningún político del país, como él dice. Que actúe con convicción y objetividad”.

“No se puede alimentar más el fuego en pleno proceso electoral”

El presidente del CAH subrayó que, en el contexto electoral actual, el Ministerio Público debería evitar acciones que contribuyan a tensar aún más el ambiente político y social.

“Hoy por hoy lo que debería hacer el MP es permitir que el proceso electoral finalice por completo y posteriormente desarrollar cualquier acción investigativa que acredite responsabilidades. No podemos estar en medio de un proceso electoral, que ya de por sí es un caos, echando más fuego a la hoguera”, manifestó.

También cuestionó que el MP insista en el discurso de un supuesto fraude cuando tanto la observación nacional como la internacional han señalado que el proceso ha tenido garantías de transparencia.

“Pareciera que están siguiendo el juego político del Partido Libertad y Refundación, señalando continuamente un proceso fraudulento”, expresó.

Llamado a esperar la conclusión del escrutinio especial

Solórzano recordó que el sistema electoral se encuentra actualmente en la etapa de escrutinio especial y que es necesario permitir que esta fase concluya de manera adecuada.

“Hay que esperar que eso finalice, hay que estar pendientes de lo que pueda hacer el Consejo Nacional Electoral”, indicó.

El presidente del Colegio de Abogados reiteró que las instituciones deben actuar con responsabilidad, prudencia y estricto apego a la ley para no socavar aún más la frágil confianza de la población en el sistema de justicia.LB