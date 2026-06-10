Gustavo Petro asegura tras su suspensión temporal: «No he hecho intervenciones políticas»

Naciones Unidas- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que no ha hecho «intervenciones políticas» después de que ordenaran su suspensión temporal por su presunta participación en la campaña electoral.

«No he hecho intervención en política y lo he aclarado», aseveró Petro a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU, donde presidió un debate sobre la búsqueda de soluciones para la paz en Oriente Medio.

Mientras el mandatario se encuentra en Nueva York para participar en la sesión con motivo de la presidencia colombiana del órgano, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles su «suspensión provisional» como presidente, mientras se le investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

La orden se extiende hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando cierren las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Petro aseguró que esta suspensión se debe a «tener un pensamiento diferente» y defendió que por el hecho de ser presidente no deja de tener «derechos fundamentales», en lo que se entiende como una alusión a su derecho a pronunciarse sobre los comicios.

Denuncia violación

«En mi opinión, se ha violado la ley de Colombia y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia», declaró Petro a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU, desde conoció la noticia de su suspensión.

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la «suspensión provisional» de Petro como presidente, mientras se le investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

La orden se extiende hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando cierren las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

A juicio del mandatario, está decisión no es más que «una pretensión que tendría que cumplir todo el proceso».

El jefe de Estado colombiano planteo dudas sobre la competencia de esta comisión para suspenderlo y aseguró que se trata de una operación para «extorsionar al Gobierno».

Además, Petro sugirió que el abogado de Arizabaleta, Hollman Ibáñez, habría estado vinculado con el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella.

El presidente aseguró, en todo momento, que no ha hecho «intervenciones políticas» y defendió que la suspensión se debe a «tener un pensamiento diferente».

Según dijo, por el hecho de ser presidente no deja de tener «derechos fundamentales», en lo que se entiende como una alusión a su derecho a pronunciarse sobre los comicios.

De concretarse la medida ordenada por Arizabaleta, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, aunque la decisión final dependerá del Senado, único que tiene la potestad para hacerlo. EFE (AD)