Gusano barrenador deja tercera víctima mortal en Honduras; Salud reporta 176 casos en 2026

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud confirmó la tercera muerte a causa de miasis por gusano barrenador en Honduras, mientras las autoridades sanitarias mantienen la alerta por el aumento de casos en distintas regiones del país.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, informó que la víctima más reciente fue una mujer de 85 años originaria de Olancho, quien falleció en el Hospital Escuela. Los otros dos fallecidos también eran adultos mayores procedentes del Distrito Central.

El funcionario detalló que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 176 casos de infección por gusano barrenador, una cifra que preocupa a las autoridades debido a que durante todo el año pasado se registraron 300 casos a nivel nacional.

Mejía hizo un llamado especial a las familias y cuidadores a extremar las medidas de higiene y vigilancia en adultos mayores, ya que las tres personas fallecidas pertenecían a este grupo etario, considerado de mayor riesgo por sus condiciones de salud y vulnerabilidad.

Según los reportes de la Secretaría de Salud, la mayor concentración de casos se registra en los departamentos de Francisco Morazán, Yoro, El Paraíso, Olancho, Santa Bárbara, Comayagua y Gracias a Dios.

¿Qué es el gusano barrenador?

La miasis por gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas o zonas húmedas del cuerpo, explicó el galeno.

Seguidamente detalló que al nacer, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones graves, infecciones, dolor intenso y, en casos severos, la muerte si no se recibe atención médica oportuna.

La enfermedad afecta tanto a humanos como a animales y suele presentarse con mayor frecuencia en personas con heridas sin tratar, adultos mayores, pacientes con movilidad reducida o condiciones de higiene deficientes.

Las autoridades sanitarias recomendaron mantener limpias y cubiertas las heridas, acudir inmediatamente al médico ante cualquier señal de infección y vigilar especialmente a personas vulnerables para evitar nuevos contagios y fallecimientos. LB