Guillermo Peña Panting asumirá como gerente de la ENEE en medio de crisis financiera y energética

Tegucigalpa – Este viernes se conoció que el presidente, Nasry Asfura, nombró a Guillermo Peña Panting como nuevo gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en una decisión considerada clave para el manejo del sector energético nacional durante el nuevo período de gobierno.

Peña Panting sustituye a Eduardo Oviedo, quien había sido designado por Asfura como ministro de la Secretaría de Energía y, al mismo tiempo, fungía como gerente interino de la estatal eléctrica, situación que generó cuestionamientos por un posible conflicto de interés.

En reacción a la noticia del nombramiento de Peña Panting, Oviedo dijo: “No puede ser una cosa permanente porque hay un conflicto de interés porque el ministro de Energía regula todo el sector eléctrico”.

El nuevo titular de la ENEE cuenta con experiencia en el ámbito energético hondureño, especialmente por su paso como director del Operador del Sistema (ODS), organismo técnico encargado de coordinar la operación del Sistema Interconectado Nacional y administrar el Mercado Eléctrico en Honduras.

La llegada de Peña Panting ocurre en un contexto complejo para la estatal eléctrica, marcada por un elevado déficit financiero que lleva muchos años, pérdidas técnicas y no técnicas, así como constantes reclamos ciudadanos por fallas en el suministro de energía en distintas regiones del país.

Expertos consideran que la recuperación de la ENEE sigue siendo uno de los mayores desafíos para el gobierno, debido al acumulado déficit que afecta las finanzas públicas y que ha sido catalogado como “un hoyo sin fin” para el Estado hondureño.

Entre los principales problemas persisten las pérdidas de energía, conexiones ilegales, mora en el pago del servicio y limitaciones en infraestructura eléctrica, a lo que se suma presión por el cambio climático con altas temperaturas que disparan la demanda que ya amenaza con sobrepasar la potencia instalada y generar incluso apagones. LB