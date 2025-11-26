Guillermo Matamoros: Si hacemos menos que los otros países que compiten con nosotros, no será suficiente

Tegucigalpa – El representante del sector maquilador en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Guillermo Matamoros destacó que ya no se trata de esperar que la inversión venga al país, sino que Honduras debe salir a buscarla.

No obstante, resaltó que “si vamos a buscarlos tenemos que ofrecer condiciones atractivas», dijo tras resaltar que siempre para atraer inversiones, el tema de la certidumbre, el respeto a la seguridad jurídica, la competitividad en costos salariales y energía eléctrica son aspectos fundamentales.

(Leer) Honduras fuera de reducción de aranceles de EEUU; El Salvador logra baja total y Guatemala parcial

“Se debe entender también que por mucho que nosotros hagamos, si hacemos menos que los otros países que compiten con nosotros, no será suficiente”, advirtió.

Luego de que Estados Unidos excluyó del arancel de 10 % a El Salvador y Guatemala, pone a estos países en situación de ventaja sobre Honduras.

Matamoros enfatizó que tener un clima de inversión apropiado, acompañado de un discurso atractivo que incite a las empresas a establecerse en Honduras aporta en el propósito de atraer a inversionistas.

(Leer) Honduras paga el costo de su aislamiento: exclusión comercial con EEUU

“La industria requiere atraer nuevas empresas que puedan establecerse en el país, hacer inversiones, generar empleos y exportar. No hay otra forma para que el país crezca si no es con nuevas inversiones”, expresó. VC