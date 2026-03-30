Guerra sube inflación, fertilizantes y amenaza tasas de interés

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La guerra de la alianza Estados Unidos e Israel contra Irán ingresó a su quinta semana sin visos de concluir, como alegremente anunciaba Washington, mientras la economía global y especialmente la hondureña que nerviosamente se interroga ¿hasta cuando durará? y si será capaz de asumir los golpes que provoca. La significativa alza en los precios de los combustibles y de los fertilizantes, así como la amenaza de una subida a las tasas de interés son parte del coctel con el que Honduras lidia.

Este lunes entra en vigencia el segundo aumento significativo en los precios de los combustibles en dos semanas, estas alzas ya golpean a los consumidores y empresas, que ignoran hasta cuánto podrán absorber los incrementos.

Y aunque Washington propaga que la guerra terminará en breves semanas, los movimientos del Pentágono parecen decir lo contrario, dando pie a los analistas internacionales en el sentido que la Casa Blanca del presidente Donald Trump podría empantanarse en Irán sin una estrategia de salida airosa.

El Departamento de Guerra (Defensa) de Estados Unidos anunció que desplegará miles de soldados y marines a Irán, lo que motiva a que el presidente Donald Trump contemple autorizar una incursión terrestre sobre territorio del país persa.

Asimismo, Trump ha extendido 10 días más el tiempo que le da a Teherán para que abra el estrecho de Ormuz a la navegación internacional para que los miles de barcos petroleros y gasíferos puedan salir del mismo a los mercados internacionales, de lo contrario amenaza con destruir la estructura eléctrica y energética iraní.

Dichas amenazas han provocado que el mercado asuma que se elevará la escalada bélica, con lo cual los precios del petróleo repuntan y se mantienen en el orden cercano a los 100 dólares el barril.

Este lunes entra en vigencia el segundo aumento significativo en los precios de los combustibles en dos semanas.

Los economistas de los principales bancos estadounidenses, igual que los poderosos fondos de inversión, temen que de cumplirse las amenazas de Trump y con ello la respuesta iraní de atacar y destruir las instalaciones energéticas, especialmente refinerías, de sus vecinos del Golfo Pérsico, podría elevar el precio del petróleo a un mínimo de 150 dólares, lo que provocaría una desaceleración económica con inflación, la temida estanflación que golpea a las economías mundiales con mayor fuerza.

Otro golpe devastador, estiman, es el alza a las tasas de interés en los mercados globales y de ello la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) anunció en su último informe que se mantiene vigilante sobre los hechos en el Golfo Pérsico. La FED optó por no bajar su tasa de interés la que sirve de referencia al sistema bancario comercial de la nación del norte.

Golpe económico

En el país las alzas a los combustibles están golpeando a las empresas que deben destinar más fondos a la adquisición de carburantes, mientras las familias observan como los precios de los alimentos suben semanalmente y solo hay anuncios de mayores incrementos a medida que el valor del diésel aumenta semanalmente.

Para este lunes se anuncia un alza en el diésel de 9.83 lempiras el galón americano, que se suman a los 8.56 lempiras que aumentó la semana que concluye este domingo. En una quincena el diésel registró un incremento de 18.39 lempiras y desde que comenzó el conflicto el 24 de febrero lleva un alza acumulada de 30 lempiras.

El diésel es el combustible que más impacta en la economía, ya que se utiliza en la industria y el transporte, lo que representa un costo importante en las operaciones.

Mientras la gasolina súper registra un aumento acumulado de 23.12 lempiras desde el 22 de febrero, y la regular 18.44 lempiras en el casi mes desde el inicio de los ataques conjuntos estadounidense-israelí.

El queroseno tiene un aumento acumulado de 45.25 lempiras desde el inicio de actividades bélicas.

Especialistas han advertido que de mantenerse el esquema actual, los fertilizantes sufrirán de aumentos en sus precios.

Agricultura también sufrirá golpes

Pero el Golfo Pérsico no sólo es clave en la producción de petróleo y gas, sino que también es importante en la exportación de fertilizantes y utilizan el estrecho de Ormuz para dar salida a los mismos a los mercados mundiales.

El 30 % de la urea del mundo transita por el referido estrecho, los fosfatos y otros fertilizantes claves en la producción agrícola mundial.

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En ese sentido los especialistas han advertido que cerca de iniciarse la temporada de siembra en los principales países productores del mundo, de mantenerse el esquema actual los fertilizantes sufrirán de aumentos en sus precios, mientras que la oferta se reducirá impactando en el área de campo cultivada.

Por lo que el suministro de alimentos en el mundo está en peligro y con ello la seguridad alimentaria, ya que disminuirá la oferta.

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, dijo a la cadena alemana DW que existe un doble estrangulamiento para los agricultores debido a un alza en el precio de los combustibles, especialmente el diésel, y ahora de los fertilizantes.

El alza a los precios de combustibles y los alimentos impactará en la inflación y con ello presionará las tasas de interés en los mercados globales

El economista hondureño Dante Mossi señaló que debido al panorama actual no es conveniente reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM), la tasa de interés del Banco Central de Honduras, (BCH), calificando que dicha acción sería “imprudente”.

Mossi sostuvo que, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos y los organismos europeos han frenado el descenso de sus tasas, Honduras no debería bajar su tasa. Según el experto, una reducción de la actual 5.75 % podría desestabilizar la economía nacional. (PD).