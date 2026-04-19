Guerra en el Golfo Pérsico y crisis global golpearán con fuerza a Honduras, advierte exministro

Tegucigalpa – El recrudecimiento de los conflictos internacionales, particularmente en el Golfo Pérsico, tendrá consecuencias profundas y duraderas para la economía mundial y, especialmente, para países vulnerables como Honduras, advirtió este domingo el exministro de Industria y Comercio, Juan José Cruz.

Cruz señaló que más allá de la tragedia humana que implica la guerra, el impacto global transformará la vida de la humanidad, deteriorando los medios de subsistencia en distintos niveles. Recordó que en la última década el mundo ha enfrentado crisis sucesivas, desde la pandemia del COVID-19 en 2020 hasta la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, eventos que han afectado severamente las economías mundiales.

En ese contexto, durante sus declaraciones a la radio HRN, mencionó que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe del 31 de marzo de 2026, ya advierte sobre un panorama complejo marcado por la incertidumbre, el aumento de la inflación, la desaceleración del crecimiento económico y posibles riesgos para la estabilidad financiera.

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Débil fortaleza macroeconómica

El exfuncionario explicó que el impacto de esta nueva crisis será desigual entre países. Honduras, dijo, enfrenta una alta exposición energética y una débil fortaleza macroeconómica, lo que la coloca entre las naciones más vulnerables a estos choques externos.

En relación con los altos precios de los combustibles, Cruz indicó que las diferencias en Centroamérica responden en gran medida a factores logísticos, como los costos de transporte desde las fuentes de abastecimiento. Sin embargo, advirtió que en contextos de inestabilidad internacional, como el actual, los incrementos serán inevitables.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de especulación en los precios de productos básicos y servicios, como el transporte público. “Cuando sube el combustible, algunos sectores trasladan aumentos desproporcionados a los consumidores”, señaló, subrayando la necesidad de controles para evitar abusos.

Cruz también advirtió que el impacto de la crisis no se limita al petróleo, sino que afecta cadenas clave a nivel global.

El exfuncionario alertó de posibles dificultades en la producción de medicamentos, debido a problemas de acceso a insumos en países como India, uno de los principales fabricantes mundiales.

En el ámbito agrícola, el panorama también es preocupante, en vista que la escasez de insumos como urea, azufre, amoníaco y fosfatos podría afectar las siembras en diversas regiones del mundo, lo que derivaría en una eventual crisis alimentaria global en los próximos meses si no se logra garantizar la producción.

El exministro hondureño enfatizó que, aunque Honduras no genera estos fenómenos, sí sufre sus consecuencias. “Somos la cola de situaciones anómalas que ocurren en el mundo”, expresó, al tiempo que lamentó que el país tendrá que enfrentar estos efectos con recursos limitados.

Finalmente, Juan José Cruz reiteró que el escenario internacional exige medidas de previsión y análisis profundo a nivel nacional, ya que los impactos económicos y sociales podrían sentirse con mayor intensidad en los sectores más vulnerables de la población hondureña. JS