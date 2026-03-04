Guerra de precios en la gama media de teléfonos entre Google y Apple

Nueva York – Google sacará a la venta este jueves el nuevo Pixel 10a, la versión más económica de su línea de teléfonos inteligentes por 499 dólares, tras el anuncio esta semana del iPhone 17e de Apple por 599 dólares.

A simple vista, el modelo recuerda mucho a la versión anterior, el Pixel 9a, pero según pudo comprobar EFE el nuevo modelo ha eliminado por completo la protuberancia de la cámara trasera, logrando que las cámaras duales queden totalmente alineadas con la parte trasera, lo que permite colocar el teléfono en una superficie plana de manera paralela sin que las cámaras molesten.

Pese a este perfil más delgado, la compañía ha logrado mantener una batería de 5.100 mAh y mejorar la velocidad de carga por cable a 30 W.

A diferencia de años anteriores, donde la serie «a» heredaba el procesador más reciente de los modelos más caros, Google ha optado por mantener el chip Tensor G4 -el mismo del año pasado- en vez de usar el chip Tensor G5, del Pixel 10.

En tanto, el nuevo modelo -que también está dotado con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento base- no es muy distinto al diseño del Pixel 9a, más allá de una pantalla un 10 % más brillante, alcanzando picos de 3.000 nits y la incorporación de cristal Gorilla Glass 7i, más resistente que el modelo anterior, entre otros pequeños cambios.

Google apuesta por la IA

Para este nuevo modelo Google ha apostado por la optimización de la inteligencia artificial (IA).

«El Pixel 10a es el único teléfono en su categoría que ofrece la experiencia de cámara de Pixel y las funciones de IA de Google por debajo de los 500 dólares», destacó la empresa en una rueda de prensa previa al lanzamiento.

En el apartado fotográfico, al igual que el Pixel 10 el sistema de cámara dual se apoya en la IA de Gemini para funciones como ‘Camera Coach’ (Asistente de cámara), que asesora sobre iluminación y encuadre, e ‘Inclúyeme’, una herramienta que permite añadir personas de forma inteligente a fotos de grupo ya realizadas.

Como gran novedad en el apartado de seguridad, el Pixel 10a introduce en ciertas regiones el servicio ‘SOS vía satélite’, que permite contactar con servicios de emergencia mediante conectividad satelital cuando no existe cobertura móvil.

El dispositivo llegará al mercado en cuatro colores: lavanda, frambuesa, gris niebla y obsidiana, y mantiene el peso de 183 gramos.

La gama económica de Apple

Por su parte el iPhone 17e estará disponible a partir del miércoles 11 de marzo, con reservas desde hoy.

Este nuevo teléfono está «pensado para durar», con «un diseño robusto y a la vez ligero», y cuenta con el chip A19 y un módem C1X, que, según informa Apple en un comunicado, ofrecen «mayor velocidad y eficiencia energética respecto a la generación anterior».

Incorpora, además, una cámara Fusion de 48 megapíxeles con teleobjetivo x2, que permite realizar fotos y vídeos en 4K, así como funciones de retrato avanzadas.

El dispositivo también permite el uso de prestaciones vía satélite como Emergencia SOS y Mensajes, útiles en áreas sin cobertura móvil.

«El iPhone 17e combina un potente rendimiento con prestaciones pensadas para los usuarios, con un diseño duradero y funciones que permiten trabajar y crear de forma más ágil», afirma en el comunicado Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing de iPhone de Apple. JS