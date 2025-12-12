Guatemala y EE.UU. pactan el intercambio de datos penitenciarios contra el terrorismo

Ciudad de Guatemala.– El Gobierno de Guatemala y la Embajada de Estados Unidos en el país firmaron este viernes un acuerdo de intercambio de información, que busca reforzar el control y la seguridad del sistema penitenciario y combatir a grupos catalogados como terroristas.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el embajador de EE.UU. en Guatemala, Tobin Bradley, presidieron el acto, destacando la cooperación binacional en la lucha contra el crimen organizado.

Este acuerdo se materializa tras una reciente crisis penitenciaria marcada por la fuga de 20 miembros de la peligrosa pandilla Barrio 18, declarada como terrorista por Estados Unidos, hace dos meses, y el persistente control de las cárceles por parte de grupos criminales, desde donde se originan gran parte de las extorsiones en el país.

El convenio permitirá el intercambio de información sobre privados de libertad con posibles vínculos al terrorismo. El objetivo es dotar a Guatemala de «información más precisa, más accesible y más útil para la toma de decisiones con relación a los privados de libertad», dijo Villeda.

El embajador Bradley subrayó que la medida es «otro golpe contra estos grupos. Un golpe contra las pandillas que han intentado desestabilizar al pueblo de Guatemala».

El diplomático además saludó la reciente aprobación por el Congreso de Guatemala de la Ley Antipandillas, que «no solo aumenta las penas para los pandilleros, sino también autoriza la construcción de nuevas cárceles para esos delincuentes y designa a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 como grupos terroristas».

Villeda calificó el acuerdo como «histórico para el mundo», destacando que es «el primer acuerdo de su tipo» y recalcó la importancia de contar con herramientas modernas que incrementen la capacidad del Estado para mantener un control sólido, verificable y confiable sobre quienes se encuentran bajo custodia del sistema penitenciario.

«El mensaje es claro: el Estado mantiene el control y hoy lo fortalece aún más», sentenció el ministro de Gobernación.

El sistema penitenciario de Guatemala atravesó una crisis luego de la fuga de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, en el sureste de la Ciudad de Guatemala. Por este caso, han sido detenidas más de una veintena de personas, entre exfuncionarios y trabajadores carcelarios, y hay órdenes de captura contra la anterior cúpula de seguridad del Gobierno, que tuvo que ser renovada. EFE/ir