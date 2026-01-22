Guatemala envía doble solicitud de extradición contra Álvaro Osiris Acosta Bustillo

Tegucigalpa – El hondureño Álvaro Osiris Acosta Bustillo, se presentó este jueves a la audiencia de presentación de medios de prueba tras ser solicitado por el gobierno de Guatemala.

Asimismo, se informó que una nueva solicitud en su contra fue ingresada por el gobierno de Guatemala en contra de Álvaro Osiris Acosta Bustillo, por suponerlo responsable del asesinato de un fiscal hecho ocurrido en un departamento de ese hermano país.

Tras concluir la audiencia de presentación de prueba, el juez determinó agendar las dos solicitudes y convocar para el próximo 12 de marzo a las 9:00 de la mañana.

El portavoz judicial Carlos Silva detalla sobre la audiencia de extradición para el hondureño Álvaro Osiris Acosta Bustillo. #ProcesoDigital pic.twitter.com/OHMbZ2hUgB — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 22, 2026

En ese sentido, Acosta Bustillo deberá de permanecer recluido en la cárcel de Támara.

A Acosta Bustillo se le solicita por los delitos de suspensión del estado civil por escribirse con cuatro nombres y el delito de uso público de nombre completo, así como el de asesinato.

Por su parte, el apoderado legal del extraditable pidió al juez que pida a la secretaría de Relaciones Exteriores si procede dicha extradición conforme a los tratados suscritos. IR