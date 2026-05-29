Guatemala entrega a otro acusado de masacre de cinco agentes de la Dipampco

Tegucigalpa – Autoridades de Guatemala entregaron a Honduras a otro implicado en la masacre de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en Corinto, Cortés, hecho ocurrido la semana pasada.

Se trata de Jefry Guardado Herrera, acusado de la masacre de cinco policías, y que resultó herido en la huida y capturado en el vecino país de Guatemala.

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Las autoridades guatemaltecas arrestaron la semana pasada a Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Eli Nahúm Guerra, quienes fueron localizados heridos y bajo atención médica en el Hospital Hermano Pedro, en Izabal, Guatemala, zona fronteriza con Corinto.

Según las investigaciones preliminares, ambos pertenecerían a la estructura criminal liderada por Ever Noé Argueta Zavala, objetivo de las operaciones policiales desarrolladas en la zona, donde fallecieron los cinco agentes.

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Cabe recordar que Eli Nahúm Guerra fue entregado esta misma semana a Honduras e incluso ya compareció a su primera audiencia ante la justicia.

Operación irregular

La matanza de cinco agentes policiales en “una operación irregular” en Corinto, Cortés, norte de Honduras, la semana anterior todavía deja muchos cabos sueltos en torno a la integridad de los operadores de justicia.

Conocedores del tema de seguridad apuntan en una depuración en el cuerpo de seguridad pública, pero así también en otras instituciones como el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia.

El asesinato con saña de cinco agentes de la Dipampco la semana pasada disparó los alarmas por tratarse de una operación que no contó los principios de legalidad y la inobservancia de requisitos mínimos establecidos para llevar a cabo diligencias de esta índole.

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El quite de droga es la principal hipótesis de las propias autoridades policiales de investigación en torno a la matanza que cobró la vida de los cinco agentes de Dipampco, en Corinto, Omoa, departamento de Cortés.

La Dipampco es la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado de Honduras. Se trata de una unidad especializada de la Policía Nacional cuya función principal es el combate de delitos cometidos por estructuras criminales de alto impacto, enfocándose en la extorsión, el narcotráfico, el lavado de activos y los homicidios.

Tras el suceso, los altos cargos de Dipampco fueron suspendidos y se ordenó la intervención de este cuerpo policial para realizar una exhaustiva investigación de los acontecimientos trágicos en Corinto. Al tenor de esta matanza el Congreso aprobó esta semana ascensos en el cuerpo policial. JS