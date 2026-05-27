Guatemala entrega a hondureño investigado por el asesinato de cinco agentes de la Dipampco

Tegucigalpa – Como resultado de las acciones coordinadas entre los países del Triángulo Norte en el combate al crimen organizado transnacional, autoridades guatemaltecas entregaron en las últimas horas a un ciudadano hondureño investigado por su presunta participación en el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), hecho ocurrido en el sector de Corinto, Omoa, Cortés.

– El detenido fue identificado como Eli Nahúm Guerra, sospechoso de quitarle la vida a policías en la aldea Corinto la semana pasada.

La entrega se efectuó en el punto de control fronterizo de Corinto, tras coordinaciones desarrolladas entre las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Honduras y Guatemala, como parte de las acciones regionales para ubicar y capturar a integrantes de estructuras criminales que operan en la zona norte del país.

El sospechoso Eli Nahúm Guerra, de 40 años, permanecía ingresado en un hospital de Izabal desde el pasado 22 de mayo, luego de resultar herido durante el enfrentamiento armado registrado con equipos policiales en territorio hondureño.

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Las investigaciones lo vinculan con una organización criminal dedicada al traslado de cargamentos de droga para un cartel de origen mexicano, así como con actividades de sicariato, tráfico de armas y otras acciones violentas ejecutadas en la región.

De acuerdo con las diligencias investigativas, el ahora detenido habría huido hacia Guatemala utilizando pasos no autorizados junto a otro ciudadano hondureño, con el propósito de evadir la persecución policial y recibir atención médica.

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Las autoridades hondureñas mantienen activas múltiples operaciones orientadas a ubicar y capturar a los demás integrantes de la estructura criminal vinculada al ataque contra los agentes de la Dipampco.

Tras su entrega por parte de las autoridades guatemaltecas, el detenido fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia San Pedro Sula, donde continuará el proceso investigativo y judicial correspondiente. JS