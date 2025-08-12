Guatemala amanece con ataques: pandilleros se amotinan en cárcel y atentan contra diputado

Ciudad de Guatemala.– Las autoridades de Guatemala informaron de que la mañana de este martes un grupo de pandilleros de las maras más grandes del país se amotinaron en dos cárceles de la capital mientras que, en otro hecho diferente, un presunto sicario atacó sin éxito a un diputado opositor, muriendo su guardaespaldas.

«Acabo de hablar con el diputado Juan Ramón Rivas, quien fue víctima de un ataque hoy en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad. Le expresé mis condolencias y solidaridad», escribió en redes sociales el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Y agregó: «Hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado por acciones del Gobierno. A la población y a ellos mismos: sepan que no nos vamos a detener, la seguridad de nuestra gente es la prioridad».

Atacan a un diputado, muere su guardaespaldas

El diputado Juan Ramón Rivas fue atacado por presuntos sicarios en una motocicleta, en una acción en la que murió el guardaespaldas del parlamentario, según la información oficial.

«El Presidente Nery Ramos y Ramos, integrantes de Junta Directiva y diputados lamentan el sensible fallecimiento de Walter Timoteo Esquivel, trabajador del Organismo Legislativo, asignado al diputado Juan Ramón Rivas, representante de Izabal», escribió el Congreso de Guatemala en sus redes sociales.

De igual modo, las autoridades de Guatemala han informado de otros ataques durante la mañana de este martes en la capital de ese país, con algunos heridos por armas de fuego.

El motín en la cárcel

Por otro lado, grupos de pandilleros, presuntamente del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, se amotinaron durante esta mañana en al menos dos cárceles situadas en la periferia de Ciudad de Guatemala, reteniendo a varios guardias de seguridad. Hasta el momento el motín ha dejado al menos dos heridos por bala.

«Hoy, las pandillas han dado un paso más en su desesperación. Coordinaron motines en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2. Exigen al Estado de Guatemala que sus máximos líderes regresen de Renovación 1 a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal», informó el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez.

El líder de la cartera de Gobernación explicó que los pandilleros «retienen con violencia a valientes guardias del Sistema Penitenciario que se negaron ante sus amenazas» y les «dejó claro» que «el Estado de Guatemala no se doblegará ante ustedes».

El pasado 31 de julio, al menos 10 de los principales líderes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha, las dos pandillas que operan en Guatemala, fueron trasladados a una prisión de alta seguridad donde quedaron aislados, a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria días antes. EFE