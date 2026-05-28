Guatemala acuerda cooperación militar con EEUU y Honduras aparece como próximo objetivo, según The New York Times

Tegucigalpa- Según The New York Times el gobierno de Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico, y apuntan que Honduras estaría en la mira como próximo objetivo en la estrategia regional.

El nuevo entendimiento entre Estados Unidos y países de América Latina responde a una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para lograr que más naciones de la región acepten operaciones conjuntas en sus territorios, según reveló el diario The New York Times.

En este contexto, uno de los países que podría entrar en la siguiente fase de esta política es Honduras, señalado como un próximo objetivo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de acuerdo con dos personas familiarizadas con los planes citadas por el medio.

Infobae y UHN Plus, hacen eco de la versión de que Honduras puede ser el siguiente objetivo de EEUU, esta estrategia regional.

«Uno de los próximos objetivos del Departamento de Defensa de Estados Unidos es Honduras, de acuerdo con dos personas familiarizadas con esos planes citadas por el diario», citó Infobae.

🇬🇹🇺🇸‼️ | LO ÚLTIMO — The New York Times revela que Guatemala se sumará a la iniciativa de seguridad impulsada por Estados Unidos para ejecutar operaciones conjuntas contra objetivos del narcotráfico dentro de su territorio, siguiendo el modelo aplicado en Ecuador. El reporte… pic.twitter.com/kZirqnKYW6 — UHN Plus (@UHN_Plus) May 28, 2026

Es valido mencionar que en los últimos días los titulares de las Fuerzas Armadas de Honduras y Guatemala sostuvieron una reunión en la que hablaron de temas de seguridad incluyendo crimen transnacional; además Guatemala ha reforzado su frontera con Honduras a partir de recrudecimiento de la violencia en el territorio nacional.

Guatemala abre la puerta a operativos conjuntos

Según la información publicada, Guatemala y Estados Unidos habrían acordado realizar acciones conjuntas contra organizaciones del narcotráfico dentro del territorio guatemalteco.

El reporte cita a tres personas con conocimiento de las conversaciones entre el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, las cuales habrían incluido una llamada telefónica el 19 de mayo para cerrar los términos del acuerdo.

La oficina del presidente Arévalo confirmó al New York Times que Guatemala envió una solicitud formal de cooperación para operaciones lideradas por fuerzas de seguridad locales contra redes del narcotráfico.

Una expansión de la estrategia regional de Washington

De acuerdo con el diario estadounidense, este esquema forma parte de una política más amplia del gobierno de Estados Unidos para incrementar la presión regional sobre el crimen organizado, especialmente en países vinculados a rutas del narcotráfico hacia Norteamérica.

El modelo ya tendría un precedente en Ecuador, que habría aceptado un acuerdo similar a comienzos de este año. Bajo ese esquema, fuerzas estadounidenses asesoran y apoyan operaciones militares locales, incluyendo ataques aéreos contra presuntos grupos criminales.

Honduras, el siguiente punto estratégico

Uno de los elementos más relevantes del informe apunta a que Honduras sería el siguiente país en la lista de negociación del Pentágono, en el marco de esta expansión de cooperación militar.

Esto colocaría a la región centroamericana en el centro de una nueva etapa de colaboración en seguridad con Estados Unidos, enfocada en operativos conjuntos contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

De confirmarse esta tendencia, Centroamérica pasaría a un escenario de mayor involucramiento militar conjunto con Estados Unidos, redefiniendo la cooperación en seguridad y elevando la presión sobre las estructuras del narcotráfico que operan en la región.

Por ahora, tanto los gobiernos involucrados como Washington no han revelado detalles adicionales sobre la posible implementación de estos acuerdos.LB