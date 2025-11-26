Guardiola ya avista al Real Madrid: «Tenemos tiempo»

Londres.– Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que tienen tiempo por delante antes de enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones en un duelo que puede ver vital para las aspiraciones de ambos de estar en octavos de final.

Los ‘Sky Blues’ hicieron diez cambios en el once que perdió por 0-2 contra el Bayer Leverkusen y se quedan con diez puntos aún entre los ocho mejores de la competición.

«Asumo la responsabilidad. Creo que los jugadores que empezaron hoy estuvieron excepcionales, pero nos faltó algo. Ahora tenemos que luchar por los siguientes partidos», dijo el español en TNT Sports.

«El Leverkusen estuvo muy bien. Nosotros tuvimos más ocasiones, pero fueron ocasiones a medias. Tenemos que aceptarlo. Si hubiéramos ganado, los cambios no habrían sido un problema, pero quizás fueron muchos. Jugamos cada dos o tres días así que necesitamos hacer cambios, pero visto el resultado quizás no tantos».

Sobre el encuentro frente al Real Madrid del próximo 10 de diciembre en el Santiago Bernabéu, Guardiola fue contundente: «Tenemos tiempo». EFE/ir