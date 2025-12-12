spot_img
Guardiola se ausenta de la rueda de prensa por un tema personal

Por: EFE

Londres.- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se ausentó este viernes de la rueda de prensa previa al partido contra el Crystal Palace por un tema personal.

El técnico español no atenderá a los medios de comunicación este viernes y en su lugar lo hará su asistente, Kolo Touré.

Se espera que Guardiola sí esté presente este domingo en el partido de Premier League contra el Palace, en el que el City podría colocarse líder de la clasificación siempre y cuando el Arsenal pierda el sábado contra el Wolverhampton Wanderers.

«Pep está bien, es un pequeño problema, pero todo está bien. Estará de vuelta para el partido de Premier seguro», dijo Touré en la rueda de prensa. EFE/ir

