Guardiola: «Que Xabi mee con la suya; como no meará colonia, le irá bien»

Madrid.- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, recomendó a Xabi Alonso, al que se enfrenta en la sexta jornada de la Liga de Campeones y con el que compartió experiencias en el Bayern Múnich, que «mee con la suya», sin dejarse influir en sus decisiones, convencido de que «como no meará colonia, le irá bien».

«Ya os he dado el titular», bromeó Pep Guardiola, irónico y cómodo en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu en una comparecencia que se retrasó una hora. «Me preguntáis por el futuro de Xabi y yo solo le deseo lo mejor por la estima que le tengo, pero es una respuesta que desconozco. La verdad la sabéis vosotros, yo lo desconozco. Estoy muy lejos», respondió a los medios españoles.

«Que mee con la suya y como no meará colonia le irá bien. Ya verás», bromeó en castellano tras dejar en su parte de la comparecencia en inglés una reflexión sobre el poder del técnico en momentos de dificultad.

«No estoy dentro, no sé si los jugadores están con él o no. La jerarquía al final es poder. Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren dárselo a los jugadores, lo tendrá ellos», aseguró.

Restó importancia Pep al momento irregular de resultados del Real Madrid y trasladó al fútbol una comparación realizada por Sergio Scariolo, técnico madridista de baloncesto, sobre la competición actual y un calendario que impide la regularidad.

«Mis equipos son impresionantes, no se pueden comparar con nadie», ironizó cuando fue preguntado sobre el aprendizaje de Xabi en el Bayern y lo que ve reflejado en su Real Madrid. «Cada equipo es cada equipo, cada realidad es distinta y Xabi sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Nos adaptamos a los jugadores que tenemos. Hace cuatro días era líder de LaLiga».

«Leí hace poco a Scariolo que queremos compararnos con la NBA y hay 80 partidos, con muchas derrotas, es un proceso, no pasa nada. No sabes cómo va a acabar. En Europa en la ACB o el fútbol se pasa de un lado a otro. Lo importante es que los entrenadores y jugadores sepan donde están y que el equipo vaya creciendo. Los equipos que ganan al final, son los que crecen durante el año y en ese proceso hay momentos que bajas. Es imposible con tantos partidos y lesiones», añadió.

Recordó que el último campeón de la Liga de Campeones fue el PSG de Luis Enrique después de no quedar entre los ocho primeros de la liguilla. «Esta competición es muy larga. En diciembre es cuestión de clasificarse. Es mejor entre los ocho primeros y llegar bien a las eliminatorias. El año pasado llegamos muy mal, con muchas bajas y nos fuimos fuera muy pronto merecidamente», recordó sobre el último enfrentamiento con el Real Madrid.

Por eso, aseguró que para superar al equipo con más Copas de Europa en su estadio tienen que dar su máximo nivel.

«No he hablado con Florentino y no me ha dicho que será el último partido de Xabi Alonso. No puedo responder a hipótesis. A todos nos pasa que si no ganamos partidos grandes, hay dificultad. Sé el rival que nos vamos a encontrar mañana. Para ganar al Real Madrid en esta competición no te vale con ser mejor, tienes que ser mucho mejor», sentenció. EFE/ir