Guardiola: «Por una vez estoy de acuerdo con Tebas, todos quieren que nos sancionen»

Londres – Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que «por una vez» está de acuerdo con Javier Tebas, presidente de la española LaLiga y que cree que todos los equipos de la Premier League quieren que les sancionen por las supuestas 115 irregularidades financieras.

Este lunes comenzará el juicio en el que la Premier League acusa al City de 115 violaciones del ‘fair play’ financiero entre 2009 y 2018. Este caso podría durar diez semanas y el veredicto se conocerá en la primera mitad de 2025.

Tebas dijo esta semana que ha hablado con varios clubes de la Premier y que la mayoría de ellos entienden que se debe sancionar al City.

En respuesta a esto, Guardiola dijo: «Por una vez estoy de acuerdo con Tebas. Todos los clubes de la Premier quieren que nos sancionen, eso es seguro. Por eso le digo a Tebas y a estos equipos que esperen a lo que diga el tribunal. La justicia está ahí en una democracia moderna, no es más complicado que eso. No sé si es abogado o si el resto de equipos lo son, pero es lo que pido. Es lo que nos pasó con la UEFA. Nosotros creemos que no hemos hecho nada mal».

Al City, que negó todas las acusaciones, se le acusa de no haber dado información financiera precisa, de no haber dado los detalles exactos de los contratos de jugadores y entrenadores, de no haber cumplido el ‘fair play’ financiero de la UEFA y de la Premier League y de no haber querido cooperar con las investigaciones de la Premier.

La posible sanción al City, en caso de que sea declarado culpable, podría ir desde una multa económica hasta la pérdida de puntos y el descenso de categoría. EFE

