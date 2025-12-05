Guardiola: «Necesitamos ser más sólidos»

Londres.- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, abogó por que su equipo sea más sólido y afirmó que no le ha gustado recibir seis goles en los últimos dos partidos.

El Manchester City venció a Leeds United y Fulham en sus dos últimos partidos de Premier League, pero recibió dos goles por parte de los ‘Whites’ y cuatro contra los ‘Cottagers’ entre semana.

«Tenemos que mejorar, seguro. Hablaremos de eso hoy quizás mañana por la mañana también. No es algo que me guste, no me gusta conceder seis goles en dos partidos. Tenemos que solucionar lo que podemos hacer mejor y ser más sólidos. He visto repetido el partido y sé lo que tenemos que hacer», dijo el de Sampedor en rueda de prensa.

«El partido del Fulham está olvidado, aprendemos de ello, pero está olvidado. Por supuesto que estoy preocupado con algunas cosas y tenemos que aprender por qué concedemos goles, pero tengo a Marco (Silva) y a su Fulham en gran consideración y sé que marcar cinco goles allí no es fácil. Perder ese ‘momentum’ es parte del proceso y tenemos que aceptarlo».

El City tendrá la oportunidad este sábado contra el Sunderland de aumentar la persecución contra el Arsenal, que podría dejarse puntos en su visita a Villa Park. Los ‘Sky Blues’ están a cinco puntos del líder y, tras medirse al Sunderland, viajarán a Madrid para medirse al Real Madrid en la Liga de Campeones. EFE