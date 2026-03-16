Guardiola: «Necesitamos el partido perfecto»

Londres.– Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que necesitan el «partido perfecto» para poder eliminar este martes al Real Madrid tras el 3-0 que arrastran de la ida.

«Es un partido de fútbol y muchas cosas pueden pasar. Primero tenemos que centrarnos en ganar el partido. Sé que mis jugadores lo van a intentar, no somos el mismo grupo que hace años, pero son un grupo fantástico y lo van a intentar. Sí, necesitamos el partido perfecto en muchos aspectos. En los primeros 20 minutos deberíamos marcar tres goles es un mensaje bonito, pero lo que tenemos que hacer es jugar de forma consistente durante todo el partido», dijo Guardiola este lunes en rueda de prensa.

«No hay un equipo que gane siempre. En este deporte puedes estar muy bien y quedarte fuera. Nos ha pasado muchos años, varias de ellas contra vosotros (el Real Madrid). Ningún atleta en la historia lo ha ganado todo. En el deporte se pierde más que se gana. A la mañana siguiente te despiertas y la vida sigue. Lo importante es intentarlo. El Madrid estuvo brillante en la ida y lo aceptas. El Madrid ha ganado 15 Champions en su historia, ¿cuántas ha jugado? ¿100? No he visto a un equipo mejor que el Madrid de la Quinta del Buitre, hasta el Barcelona de Cruyff y eso, y no ganó la Champions. ¿Fue un fracaso? Hizo un gran bien al fútbol ese equipo», respondió el catalán al ser cuestionado sobre si sería un fracaso caer dos años consecutivos antes de los cuartos de final.

Preguntado sobre cómo de alto quedaría esta hipotética remontada en su lista de logros, Guardiola fue claro: «Ni idea. Son unos octavos de final».

«No me preocupa que creemos oportunidades, porque sé que lo haremos Tenemos que defender marcar tres goles al Real Madrid y no es fácil. No fue el resultado perfecto, pero aquí estamos».

Además, el de Sampedor mencionó su remontada favorita desde que llegó al Manchester City, la que lograron frente al Aston Villa en 2022 para ganar la Premier.

«En el minuto 70 perdíamos 0-2 y marcamos tres goles en veinte minutos», recordó Guardiola.

Sobre la alineación, Guardiola apuntó que ya sabe quiénes van a jugar y que solo tiene una duda respecto al once inicial, aunque, obviamente, no desveló nada, mientras que tampoco opinó sobre cómo cambia la eliminatoria el hecho de que Kylian Mbappé haya entrado en la convocatoria.

«No sé cómo afectará. Si Mbappé juega, mejor para ellos. Lo veré mañana». EFE