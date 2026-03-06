Guardiola insiste: «Tenemos menos recuperación contra el Real Madrid»

Londres.- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, insistió en que la desventaja de jugar este sábado contra el Newcastle United por la noche es que van a tener menos recuperación para enfrentarse al Real Madrid.

El técnico español fue preguntado este viernes en rueda de prensa por el horario del encuentro, el cual ya criticó anteriormente porque, en su opinión, tendrían que haber jugado a las 15:00 como el resto.

«Esto tiene una ventaja, y es que no viajamos hoy. Viajaremos mañana, jugaremos y volveremos. La desventaja es que vamos a tener menos tiempo de recuperación contra el Real Madrid», apuntó el técnico de Sampedor en rueda de prensa.

Después del partido contra el Newcastle, que se disputará a las 20:00 hora local, el City se trasladará a Mánchester, donde se quedará hasta el martes por la tarde que viaje a Madrid para disputar el miércoles el encuentro de ida de octavos de final contra los blancos.

Los mancunianos apurarán todo el tiempo posible en sus instalaciones y se ejercitarán en su ciudad deportiva en lugar de hacerlo en el Santiago Bernabéu.

«Tenemos muchos partidos en un margen muy corto de tiempo. Muchos viajes, la fatiga está ahí, hay que ir a Madrid, luego a Londres… Necesitamos usar a todos los jugadores de la plantilla si queremos jugar al nivel al que queremos». EFE/ir