Guardiola: “Estamos creciendo y vamos a ver si podemos demostrarlo ante el Villarreal”

Villarreal (Castellón, España).- El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, afirmó este lunes que su equipo está “creciendo” futbolísticamente esta temporada y mostró su confianza en “poder demostrarlo” en el partido ante el Villarreal, de la tercera jornada de la Liga de Campeones.

“Esto acaba de comenzar y veo al equipo creciendo. Me gusta hablar del momento del equipo. Sé de lo que son capaces estos jugadores”, señaló el técnico spañol, que envió en nombre de su club un mensaje de ánimo a Stuart Pearce, exjugador de la selección inglesa, por la pérdida de su hijo.

Guardiola aseguró que su equipo ha dado en la última década “un paso decisivo” a la hora de competir como visitante en la Liga de Campeones y añadió que el encuentro ante el Villarreal es una “buena oportunidad” para demostrar su valía.

“No sé qué será necesario para clasificarse. Mañana es una gran prueba. Estamos mejorando en ocasiones y en goles, por lo que tengo la sensación de que estamos avanzando”, incidió.

Sobre el Villarreal, Pep Guardiola aseguró que si un equipo se clasifica en la Liga española para la Liga de Campeones es porque es «muy bueno”.

“Saben jugar con y sin balón. Les tengo una gran admiración: son fuertes tácticamente y buenos con la pelota”, añadió el preparador español, que agradeció los elogios que le dedicó el entrenador del Villarreal, Marcelino García.

“La opinión que tengo de él es muy alta. Cuando yo empecé, él ya estaba. Cuando ves un equipo de Marcelino sabes que es suyo. Si están aquí es porque hacen las cosas muy bien”, dijo.

“El Villarreal ha estado muy cerca de ganar puntos en los partidos anteriores. Espero que tengamos que hacer un partido perfecto para vencer y esa es nuestra intención. Para eso hemos venido aquí”, subrayó.

El técnico catalán evitó pronunciarse sobre el partido que el Villarreal disputará ante el Barcelona en Miami al señalar que esa es una pregunta que debe responder (Javier) “Tebas”, presidente de LaLiga.

Guardiola admitió que el encuentro será especial para Rodri por su pasado en el Villarreal y destacó la buena adaptación de Nico Fernández al Manchester City.

“Está mejorando mes a mes. Es un gran chico y sus padres deben estar orgullosos de él. Jugar al lado de Rodri es positivo para su crecimiento. Es un jugador al que no le puede la presión, que siempre quiere jugar y que solo necesita tiempo”, señaló. EFE/ir