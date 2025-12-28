Guardia municipal ultima a supuesto malviviente que pretendió quitarle el arma en el parque Herrera

Tegucigalpa – Un empleado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) le quitó la vida este domingo a un supuesto ladrón en el Parque Herrera en la capital hondureña.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando el empleado estaba haciendo labores de vigilancia en el parque cuando apareció un ladrón y a la fuerza intentó quitarle el arma de fuego.

El guardia municipal en el forcejeo y en defensa propia le disparó a la altura de la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja Hondureña se apersonaron en el lugar del hecho para brindar primeros auxilios, pero el ladrón ya no presentaba signos vitales.

El guardia de la AMDC fue detenido por agentes policiales para interrogatorio. AG