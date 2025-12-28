Guardia de seguridad muere tras choque de su motocicleta contra vehículo en puente a desnivel El Prado

Tegucigalpa – Un celador murió luego de estrellarse en su motocicleta en el puente a desnivel en la colonia El Prado en la capital hondureña.

La víctima fue reconocida como Yodin Ariel Murillo (32), quien iba en aparente estado de ebriedad y no portaba su casco. Los informes indican que el motociclista iba a exceso de velocidad e invadió el carril en el que se conducía un vehículo turismo y terminó impactándolo de frente.

El fallecido laboraba como guardia de seguridad en la colonia Altamira. Su cuerpo fue llevado a la morgue capitalina y luego retirado por sus familiares.

Al menos, 1800 personas han perdido la vida en sucesos viales en Honduras, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS