Guardia de seguridad mata a disparos a motociclista frente a un centro comercial en la capital

Tegucigalpa – Un motociclista fue asesinado a balazos este lunes a manos de un guardia de seguridad en el bulevar Morazán en la ciudad de Tegucigalpa.

El fallecido fue identificado como Kevin Joel Valle Torres.

Se informó que el fallecido y el guardia de seguridad tuvieron una acalorada discusión que ocasionó que el segundo sacara su arma y disparara contra el motociclista.

El cuerpo del motociclista quedó a la par de un vehículo estacionado a inmediaciones de un centro comercial.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG