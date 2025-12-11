Guardacostas de Costa Rica detienen una embarcación con 1,5 toneladas de marihuana

San José.- El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó este jueves la detención de una embarcación rápida que transportaba 1,5 toneladas de marihuana en el Pacífico sur.

El Servicio Nacional de Guardacostas del ministerio con el apoyo de un avión de patrullaje aéreo los Estados Unidos, logró la identificación de la lancha sospechosa y la detención de tres personas a 50 millas náuticas al sur de Cabo Mata Palo, en el Pacífico Sur.

«La lancha no posee nombre, matrícula y bandera, es de color gris, equipada con dos motores fuera de borda; en su interior, se ubicaron 52 pacas de lo que se presume serían alrededor de tonelada y media de marihuana, así como seis estañones con combustible», cita el reporte de las autoridades.

Los detenidos fueron identificados como un costarricense de apellidos Smith Tucker, de 45 años, un colombiano de apellidos Segura Obado, de 29 años, y un nicaragüense de apellido Lackwoodt Gordon, de 32 años.

La embarcación fue trasladada hasta el Muelle de Golfito, en el Pacífico sur, donde la Policía de Control de Drogas (PCD) se encargará de las diligencias judiciales y el conteo de la droga.

Además, los detenidos serán remitidos al Ministerio Público para su debido procesamiento por el delito tráfico internacional de drogas, que en Costa Rica se castiga con hasta 20 años de cárcel.

El narcotráfico se ha convertido en los últimos años en el principal problema de seguridad para Costa Rica, país en el que operan bandas locales en alianza con internacionales para recibir cargamentos de droga y exportarlos a países europeos o norteamericanos, según han dicho las autoridades. EFE/ir