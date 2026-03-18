Guanaja ¿qué fuerzas estremecen los cimientos democráticos?

Tegucigalpa – Guanaja es un paraíso terrenal, sus maravillosas aguas y las bellezas naturales únicas y la tranquilidad de sus ambientes contrastan con las fuerzas oscuras y el desorden democrático que ahora estremece la institucionalidad en una época inédita, donde el crimen manifiesta sus episodios más retorcidos.

– El expresidente del Tribunal de Elecciones, Augusto Aguilar pidió sancionar a los responsables de estos hechos para evitar la impunidad y fortalecer la institucionalidad democrática del país.

– En Guanaja la situación evidencia un claro irrespeto a la institucionalidad, la infiltración de fuerzas oscuras y hasta criminales y una violación democrática.

– La situación sigue siendo confusa y no se tiene una fecha para la realización de nuevos comicios para dirimir la disputa municipal.

Guanaja es una de las cuatro islas que componen el archipiélago del departamento de Islas de la Bahía. Tiene una superficie de 55.4 kilómetros cuadrados y la economía se basa especialmente en la pesca y el turismo. Es una isla muy visitada por los buceadores por sus tibias y cristalinas aguas que sostienen parte del segundo arrecife de coral más grande del mundo que está localizado en alrededor de toda la Isla de Guanaja.

En el proceso electoral general se dio un empate entre los candidatos Sheray Borden (Partido Liberal) y Dion Kelly (Partido Nacional), de acuerdo a los entes electorales. Ambos aspirantes sacaron 1,404 votos luego de un recuento especial ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en ocho de las 13 urnas instaladas en la isla.

Ante esa situación el Consejo Nacional Electoral (CNE), ordenó la repetición de elecciones en las 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en cuatro centros de votación del municipio insular. La carga electoral asciende a 4,211 ciudadanos habilitados para votar y las nuevas elecciones se debieron ejecutar el pasado domingo 15.03.2026.

Sin embargo, el día de la repetición de la elección Guanaja se tornó caótica. Las acciones vandálicas fueron constantes al punto de llegar a incendiar centros escolares públicos, desplegar pandilleros por la isla y confrontar a la propia autoridad, que lucio extremadamente tolerante ante las agresiones y manifestaciones y desordenes de un grupo de ciudadanos.

Hubo claros obstáculos con tomas tanto de la pista aérea que impidió el aterrizaje de la avioneta que trasladaba el material electoral, así como el muelle, luego de la decisión de trasladar el mismo vía marítima, pero pese a ello los miembros del Ejército lograron llevar el material hasta los centros de acopio.

El edil Kelly, nacionalista, aupó las turbas que impidieron la repetición de elecciones municipales. Incluso, las imágenes transmitidas en diversos medios de comunicación muestran cuando hace señales soeces a agentes de la Policía Nacional que resguardaban el material electoral. Varias aulas educativas que servirían como centros de votación sufrieron daños en su infraestructura por el caos desatado el fin de semana.

Lo ocurrido el pasado domingo retrata la ingobernabilidad y claro irrespeto a la democracia al impedir el desarrollo de comicios electorales ordenados por el máximo ente electoral hondureño.

Ana Paola Hall, presidenta del CNE.

Sentencia del TJE es clara

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, dijo que la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral es clara y lo que dice es que sustituyan las ocho actas y se hizo eso, y hay un empate.

Afirmó que lo que ha habido son contradicciones. “Lo que pasó no tiene nada que ver con el Consejo Electoral, porque lo que tiene todo que ver es lo que pasó entre los malos perdedores que no supieron acatar una sentencia y seguir los procedimientos que manda la Constitución y la Ley”, sostuvo la funcionaria.

Hall defendió la actuación del organismo electoral, reiterando que el CNE ha cumplido con los procesos establecidos y con las resoluciones emitidas por las instancias correspondientes.

Así reza el artículo 204 de la actual Ley Electoral:



«DECLARATORIA EN CASO DE EMPATE: En caso de empate en los votos o marcas obtenidas, cociente electoral o residuos de votos, por dos (2) o más movimientos o candidatos en cualquier nivel electivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe resolver el empate de la siguiente forma:



1) Recuento total de los votos mediante escrutinio especial en el nivel electivo en el que se dio el empate; y



2) Si el empate persiste, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ordenar repetir la elección dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la declaración del empate únicamente entre los candidatos empatados».

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Existen delitos y es oportuno las sanciones

El exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, afirmó que lo ocurrido en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, durante la repetición de elecciones municipales constituye una violación a la Ley Electoral y a la Constitución de la República.

Aguilar sostuvo que las personas que impidieron el desarrollo del proceso electoral habrían incurrido en delitos que, según la normativa vigente, son sancionados con penas de entre cuatro y seis años de reclusión. “El simple hecho de impedir que se realice una elección en un centro de votación es un delito electoral sancionable”, subrayó.

El exmagistrado del TSE, Augusto Aguilar.

El exfuncionario también recordó que es responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras garantizar el libre ejercicio del sufragio, por lo que instó a las autoridades a asegurar que la repetición de los comicios se desarrolle de forma ordenada y conforme a la ley.

Asimismo, indicó que el Parlamento hondureño puede contribuir promoviendo el diálogo entre los sectores en conflicto para evitar que se repitan los hechos registrados el pasado domingo.

No obstante, enfatizó que la responsabilidad directa de organizar y repetir las elecciones recae en el órgano electoral, (CNE), el cual debe apoyarse en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar el orden y la seguridad, permitiendo a los ciudadanos acudir a votar sin restricciones.

Jorge Cálix, jefe de la bancada del PL.

Castigo para los que boicotean la democracia

El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, dijo que lo único que se quiere es que se respete la ley.

“Queremos que se cumpla con lo estipulado en una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral en una resolución del Consejo Nacional Electoral, donde se establece la ley electoral que cuando hay un empate se deben de repetir las elecciones entre los empatados”, detalló.

Agregó que no hay margen de discusión, ni de improvisación, no hay nada que discutir y punto.

Sostuvo que los diputados nacionalistas piensan que hay que hacerle un juicio político a Marlon Ochoa, yo comparto con ellos esa acción porque boicoteó el proceso electoral, atentó contra la democracia.

“Pero lo mismo que hizo Marlon lo mismo está haciendo el candidato nacionalista a la alcaldía de Guanaja, no hay ninguna diferencia entre Ochoa y Dion Kelly”, arguyó el parlamentario.

Señaló que esta persona se tomó la pista aérea de Guanaja, el muelle, los centros de votación, eso es boicotear el proceso electoral, esta persona ha cometido delito electoral, debería estar preso.

Apuntó que él como jefe de bancada no se puede callar eso, hay que buscar una solución a esta problemática que hay en Guanaja, por lo que las elecciones deben de llevarse a cabo, actuar la Fiscalía y la Policía, no hay medias tintas.

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El diputado Toño Rivera.

Congreso mediará en conflicto

De su lado, el presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, dijo que lo primero que harán es reunirse con las autoridades de los entes electorales –TJE y CNE– con el afán de conocer los argumentos que los orillaron a convocar a una nueva elección en la isla.

Seguidamente –dijo– sostendrán pláticas con las autoridades partidarias locales de Guanaja con el único propósito de buscar soluciones inmediatas a la crisis política.

Rivera Callejas señaló que “una vez que tengamos claro si la resolución de convocar a nuevas elecciones está apegada a derecho, nos trasladaremos a Guanaja para plantear algunas soluciones”.

Aclaró que no intervendrán en las decisiones de los entes electorales, únicamente serán mediadores para que vuelva la calma a la isla de Guanaja. Agregó que existe un recurso de amparo interpuesto ante la Sala de lo Constitucional que fue admitido sin suspensión del acto reclamado.

El legislador de Francisco Morazán acentuó que buscan verificar mucha información que circula en el ambiente y que hasta cierto punto es confusa.

Puntualizó que la comisión legislativa es únicamente “gestor de buenos oficios”, no tienen la capacidad de contar votos, ni de convocar a elecciones. “La comisión buscará acercamientos entre los dos partidos que se disputan la alcaldía de Guanaja”, concluyó.

Más allá de lo ocurrido en Guanaja, la situación evidencia un claro irrespeto a la institucionalidad, la infiltración de fuerzas oscuras y hasta criminales y una violación democrática que más allá e remediarse debe ser castigada como manda la ley. JS