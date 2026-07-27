Guaimaca reporta 10 días sin homicidios tras reforzamiento de operativos de seguridad

Tegucigalpa – El municipio de Guaimaca registra 10 días consecutivos sin homicidios, luego de una serie de operativos policiales y patrullajes preventivos ejecutados en diferentes sectores de esta zona del norte de Francisco Morazán.

De acuerdo con autoridades de seguridad, este resultado representa un avance importante para un municipio que históricamente ha registrado altos índices de violencia.

Guaimaca ha sido señalado como uno de los territorios que más muertes violentas aporta al departamento de Francisco Morazán, únicamente por debajo del Distrito Central.

“Los datos son fríos y las estadísticas reflejan que Guaimaca ha sido el municipio que más muertes aporta en el departamento, pero en los últimos días no se ha registrado ninguna muerte violenta”, expresaron autoridades durante un informe sobre la situación de seguridad en la zona.

Los funcionarios atribuyen la reducción de hechos violentos a la presencia constante de las fuerzas de seguridad, incluyendo patrullajes policiales y apoyo militar en puntos considerados de mayor riesgo.

Asimismo, informaron que se han desarrollado operaciones en sectores montañosos donde se habían registrado hechos criminales, logrando la captura de presuntos responsables de homicidios y desarticulando acciones de grupos dedicados a generar violencia.

Las autoridades indicaron que continuarán con los operativos para mantener la tranquilidad en Guaimaca y sus alrededores, con el objetivo de prolongar la reducción de los hechos violentos en este municipio. IR