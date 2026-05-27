Guadalajara tendrá más de 18,000 personas encargadas de la seguridad durante el Mundial

Guadalajara (México).– Unos 18,000 miembros estatales y federales así como robots resguardarán a las selecciones, afición, turistas y directivos que asistirán a los cuatro partidos mundialistas en la sede de Guadalajara.

La tecnología que será usada para resguardar la ciudad incluye robots humanoides y perros capaces de intervenir en potenciales amenazas de explosivos; además utilizaremos radares y pistolas anti drones», dijo este miércoles a EFE, Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad Pública de Jalisco.

Añadió que unas 500 unidades, entre patrullas, vehículos blindados y motocicletas, además de cuatro helicópteros, serán parte del operativo.

La policía estatal desplegará tres patrullas ‘Cyber truck’ con posibilidad de convertirse en centros de comando móviles en cualquier lugar del estado.

«Desde ahí podremos hacer transmisión de datos, de voz y visualizar cámaras urbanas. También tenemos varias plataformas de consulta interconectadas con otros países en las que pudiéramos darnos cuenta de alguna alerta roja por la Interpol», dijo.

El secretario dio a conocer que el Escuadrón de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos recibió capacitación por la Policía Nacional de España para neutralizar posibles amenazas.

Trabajadores de las policías municipales y estatal recibieron cursos de explosivos, control de multitudes, tiro e intervenciones de alto impacto por parte de las Policías Nacionales de Colombia, Francia, Argentina y del FBI.

El contingente que resguardará la ciudad y los sitios turísticos del estado de Jalisco estará formado por 10.000 policías municipales, estatales, Guardia Nacional, Ejército, además de personal de Protección Civil, bomberos y servicios médicos.

Unos 8.000 miembros de seguridad privada vigilarán una milla alrededor del Estadio Guadalajara y otros resguardarán a las selecciones, sus campamentos base y los tres kilómetros entre el estadio, el FIFA Fan Fest, los hoteles y zonas turísticas.

En febrero pasado, Jalisco fue el epicentro de una ola de violencia por la detención del narcotraficante Nemesio Oceguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que causó cancelaciones de eventos masivos como la Copa Mundial de Clavados 2026.

Candelario Hernández, comisario en jefe de la policía de Zapopan dio a conocer que habrá un juzgado itinerante en el Estadio Guadalajara, un Ministerio Público y personal de fiscalía de Jalisco para atender posibles casos de vandalismo.

«Tenemos un juzgado en las inmediaciones del Estadio para la pronta puesta a disposición de personas que incurran en alguna actitud impropia o delito», explicó.

Guadalajara será sede de cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial, entre ellos el México-Corea, el 18 de junio; y el Uruguay-España, el 26.EFE/ir